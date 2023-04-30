林襄「素顏躺床照」流出！掌鏡人身分曝光 私密睡姿5萬人全看光
樂天女孩林襄擁有精緻五官、E級火辣身材，IG坐擁167萬人追蹤，是許多人心目中的啦啦隊女神，甚至紅到日本去，獲封「流量密碼」、「異次元等級正妹」，一舉一動深受關注。近日林襄飛往韓國旅遊，今（30）日突然分享一張在床上睡翻的超真實素顏照，讓5萬人驚呼：「注意看！這個小襄太狠了，連睡姿都這麼襄」、「睡著的好可愛。」躺床照的掌鏡人身分也隨之曝光。
記者郭佩蓉/綜合報導
林襄今日在IG曬出10張到韓國旅遊的美照，從穿著制服在樂天世界當學生妹的美照，到玩了一整天累翻的躺床素顏照都有，只見她頂著大素顏，穿著灰色睡衣、粉色睡褲，整個人累癱在床上，被子也沒蓋好，相當真實，她也在文內表示：「玩了一整天已累翻的小襄。」
照片曝光後，已有5萬人按讚，網友們也紛紛留言：「可愛死了」、「睡姿太撩人吧」、「超級無敵可愛」、「就喜歡妳的自然不做作」、「注意看！這個小襄太狠了，連睡姿都這麼襄，跟姐妹一起穿制服出國玩，說是高中生的畢業旅行也不為過」、「睡著的好可愛。」至於躺床照的掌鏡人原來是與林襄一起去韓國玩的棠娜（Donna），她也在留言區回應：「最後一張是我最完美的作品。」