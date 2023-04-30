專訪／蔡昌憲副業年營收破億　身兼4職認「人生最苦的階段」

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常言道：「娶某前，生子後。」人在結婚前夕跟孩子出生後的2段時期內， 運氣會非常好，蔡昌憲覺得不無道理：「我覺得這句話一定有它的意思在，因為你生了小孩責任感變重，更想要讓這個家好，那有這個心態，就會吸引好的作品來找你，我覺得是心態影響你做事情的態度，這句話才會成真，不是單純說運氣而已，成家立業會讓動力更多更滿，自然而然就會更好。」
有沒有曾經覺得撐不下去？蔡昌憲說他有3個姐姐，偶爾姐姐跟媽媽也幫忙顧小孩，他就可以跟空姐老婆Vivian抽空約會，享受2人世界，兒子也跟姑姑們相處得很好。會不會跟太太發洩工作壓力？蔡昌憲說：「帶小孩很辛苦，我不會分享太多負面能量給太太，她自己也找到她的方式發洩壓力，可能買新包包、跟朋友出去玩，這是她的方式，我覺得很好。」
蔡昌憲和大姐住得近，她會管、會念這個小9歲的弟弟，因此要揣摩《牛車來去》以姐為天的弟弟，對蔡昌憲來說不難。他和安心亞拍戲6個月，出外景種田又牽牛，沒去過輕鬆的地方，很快建立起革命情感，他笑說戲外很愛鬧姐姐：「安心亞有很多性感的照片，每次看都很想模仿，她個子又高，我模仿起來很卡、很不自在，但我覺得這種弟弟鬧姐姐的感覺滿可愛的。」2人還在殺青酒大醉一場，安心亞和蔡昌憲、蔡嫂Vivian、潘逸安抱成一團禱告，希望大家一起入圍金鐘獎。
此外，蔡昌憲也透露一個小祕辛，本來《牛車來去》的劇本沒有「水蛙發」的角色，因為和導演李岳峰前面合作過《苦力》，導演特別為蔡昌憲量身訂作，寫出「水蛙發」一角跟姐姐安心亞搭配，蔡昌憲說：「李導拍時代劇的氛圍太棒了，他要再拍一齣這麼大的時代劇，我非常興奮，李導是台語博士，我們是小老師，我的台語還是會被打槍，只是說經過《苦力》之後，我比較知道什麼腔調是對的，被調整的機會變少了。」
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