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郭台銘稱投綠營生肺癌　鄭運鵬反諷：不要只有官癌

▲郭台銘昨日於座談會上指出支持核能與非碳家園，稱若要支持民進黨「那就生肺癌好了」。（圖／郭台銘辦公室提供）
▲郭台銘昨日於座談會上指出支持核能與非碳家園，稱若要支持民進黨「那就生肺癌好了」。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

角逐國民黨總統參選人的郭台銘，昨日於座談會上針對能源政策指出，支持核能也支持非碳家園，稱民進黨把非核家園當神主牌，若要投給民進黨「那就生肺癌好了！」對此民進黨立委鄭運鵬今（30）日回應，若郭這麼行那應該說明該如何使用核電，現役核電廠即將除役，哪些要繼續發電？封存的核四廠該如何解封？或是要新設核電廠？希望自詡為國家賣命的CEO，把規劃講出來，諷「郭董不要只有官癌。」

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鄭運鵬說，郭台銘昨宣誓要發展核電，並且詛咒民進黨支持者得肺癌，選總統的人口不擇言沒品歸沒品，但自己還可以原諒年輕氣盛的霸權霸道霸王慣老闆。

鄭運鵬稱，既然郭台銘那麼行，應該說明要怎麼使用核電，首先是現役核電廠，台灣現有3座核電廠，一二廠機組已經開始除役，連同核三廠機組，從啟用當年就計畫2025年前就全部除役，這些機組的除役年限都是國民黨執政時期就決定的事情。

鄭運鵬指出，「2025非核家園」是當年既定的事實，非核家園只是宣誓2025年之後不再新設、使用核電，且《電業法》條文中也已經在2018年公投被刪除。郭台銘要用主張核電，那應該要說明白，哪幾個現役機組要繼續發電？新北還是屏東？此外根據《核子反應器設施管制法》，所有機組都來不及提出延役申請，郭台銘要請國民黨團提出修法？還是請哪幾位立委修法？

關於封存的核四廠部分，鄭運鵬說，不知郭台銘是否了解核四廠下有斷層證據，還是只聽他喜歡的片面之詞，不過從馬英九時代封存的核四廠連燃料棒都賣回美國，請郭台銘說明如何解封？成本多少？安全性如何？已經說服貢寮和新北市民，還有和他競爭的新北市長侯友宜？

最後則是新設核電廠，鄭運鵬籲郭台銘說明，要不要新設？在哪裡新設？預計成本多少？成本要不要加在電價上？如何通過環評？什麼時候啟用？認為以上問題，都是郭台銘的基本工作，希望自詡為國家賣命的CEO，不要只會詛咒別人性命，請讓以上核電使用的規劃講出來，讓選民放心把命交給你，「郭董不要只有官癌。」

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