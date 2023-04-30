NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整　勇士、國王G7大戰

T1／海神124:103戰勝獵鷹！系列賽1-1平手　布銳克曼回神狂砍34分

▲高雄全家海神。（圖／T1聯盟提供）
▲高雄全家海神。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/臺南報導

T1聯盟季後賽高雄全家海神對上臺南台鋼獵鷹的系列賽第2戰，這一場比賽衛冕軍在內線高度劣勢的情況下，打出高水準的內容，靠著主控布銳克曼砍下34分12助攻，球隊終場以124:103取勝，系列賽1-1扳平。

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在少了外籍中鋒庫薩斯之後，海神在系列賽面臨苦戰，G1以懸殊比分落敗，今天在客場必須贏球，才能避免陷入遭到聽牌的處境，賽前主帥喬伊斯也向球隊喊話，要打得更積極，在協防上更專注細節。

今天開賽後，上一場手感不佳的布銳克曼，立刻命中2顆三分球，加上流暢的攻守轉換，海神很快打出15:2的攻勢。之後雙方在卡位碰撞上越來越激烈，波捍能被吹假倒技術犯規，獵鷹靠著布拉和德古拉的內線進攻，反打21:10的反擊追趕上來，首節打完僅落後3分。

次節海神重新加強防守強度，用快攻打出8:0小高潮，李漢昇完成「4分打」為獵鷹提振士氣，不過客隊這一節外線神準，單節7顆三分球命中、得到39分，半場打完取得70:50領先。

易籃再戰後，布拉完成2次三分打，讓獵鷹瞬間縮小分差，海神這一節開始陷入犯規麻煩，布銳克曼領到4犯，波捍能也有3犯，亞歷山大則是犯滿，在谷毛唯嘉嘉單節16分的帶領下，主場軍追到84:91。

末節比賽進入到白熱化階段，獵鷹一度追到只差5分，海神靠著于煥亞連得5分讓球隊穩住局勢。喊出暫停後，陳靖寰三分球命中，雙方都進入團隊加罰狀態，海神連罰進4球，再加上布銳克曼的上籃，以及呂威霆的補籃，打出11:0的高潮，重新拉開分數到19分，也鎖定這場比賽勝利。

上一場狀態有些低迷的布銳克曼，此役反彈，命中5顆三分球，砍下全場最高的34分，另外還有12次助攻和5次抄截；于煥亞命中6三分，得到26分；波捍能攻下20分17籃板6助攻。獵鷹方面，以谷毛唯嘉的24分為最佳，布拉得到23分11籃板。

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