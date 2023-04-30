T1／海神124:103戰勝獵鷹！系列賽1-1平手　布銳克曼回神狂砍34分

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今天開賽後，上一場手感不佳的布銳克曼，立刻命中2顆三分球，加上流暢的攻守轉換，海神很快打出15:2的攻勢。之後雙方在卡位碰撞上越來越激烈，波捍能被吹假倒技術犯規，獵鷹靠著布拉和德古拉的內線進攻，反打21:10的反擊追趕上來，首節打完僅落後3分。
次節海神重新加強防守強度，用快攻打出8:0小高潮，李漢昇完成「4分打」為獵鷹提振士氣，不過客隊這一節外線神準，單節7顆三分球命中、得到39分，半場打完取得70:50領先。
易籃再戰後，布拉完成2次三分打，讓獵鷹瞬間縮小分差，海神這一節開始陷入犯規麻煩，布銳克曼領到4犯，波捍能也有3犯，亞歷山大則是犯滿，在谷毛唯嘉嘉單節16分的帶領下，主場軍追到84:91。
末節比賽進入到白熱化階段，獵鷹一度追到只差5分，海神靠著于煥亞連得5分讓球隊穩住局勢。喊出暫停後，陳靖寰三分球命中，雙方都進入團隊加罰狀態，海神連罰進4球，再加上布銳克曼的上籃，以及呂威霆的補籃，打出11:0的高潮，重新拉開分數到19分，也鎖定這場比賽勝利。
上一場狀態有些低迷的布銳克曼，此役反彈，命中5顆三分球，砍下全場最高的34分，另外還有12次助攻和5次抄截；于煥亞命中6三分，得到26分；波捍能攻下20分17籃板6助攻。獵鷹方面，以谷毛唯嘉的24分為最佳，布拉得到23分11籃板。