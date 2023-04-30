聰明報稅／明天開始報稅！12大利多超有感

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每人基本生活費調高至19.6萬元，相較110年度增加4000元。
二、調高免稅額
調高免稅額至每人9.2萬元，年滿70歲納稅義務人、配偶及受扶養直系尊親屬免稅額，每人13.8萬元，分別增加4000元及6000元。
三、調高標準扣除額
單身者扣除12.4萬元，有配偶者扣除24.8萬元，分別增加4000元及8000元。
四、調高薪資所得特別扣除額
每人每年扣除20.7萬元為限，相較110年度增加7000元。
五、調高身心障礙特別扣除額
每人每年扣除20.7萬元，調升7000元。
六、調高退職所得定額免稅金額
（一）一次領取者
1. 總額在18.8萬元乘以退職服務年資之金額以下者，所得額為零。
2. 超過18.8萬元乘以服務年資、未達37.7萬元乘以服務年資，以其半數為所得額。
3. 超過 37.7萬元乘以退職服務年資的金額部分，全數為所得額。
（二）分期領取者：以全年領取總額，減除 81.4萬元後的餘額為所得額。
七、調高課稅級距金額
綜合所得稅課稅級距金額分為5級，全年綜合所得淨額在56萬元以下者，課稅稅率5%；超過56萬元至126萬元者，課稅稅率12%；126萬元至252萬元者，課稅稅率20%；252萬元至472萬元，課稅稅率30%；472萬元以上，課稅稅率40%。
八、賑濟烏克蘭的捐款，可全額列報扣除額
個人對財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶的 捐贈，可憑該基金會開立載明「賑濟烏克蘭」事由之 收據，全額列舉扣除。
九、領取政府疫情補助款免稅
受疫情影響自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，免納所得稅。
十、調增受疫情影響執行業務者及其他所得者費用率
（一）醫事人員：費用率得按原訂費用率118.75%計算；藥師適用費用率由94%，提高為97%。
（二）非醫事人員：111年度收入總額較「110、109或108年度任一年度」減少達30%者，費用率得按原訂費用率112.5%計算。
十一、給付員工接受後備軍人召集請假期間薪資費用加成減除
執行業務者及其他所得者支付員工接受召集公假期間的薪資，得就該給付薪資金額的150%，自申報執行業務所得及其他所得中減除。
十二、給付員工防疫隔離假等相關假別薪資費用加倍減除
執行業務者及其他所得者給付員工依規定申請防疫隔離假或依疫情指揮中心所為應變處置指示而得請假期間的薪資，得就該給付薪資金額的200%，自申報執行業務所得及其他所得中減除。
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