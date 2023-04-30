黃薇渟8年鐵粉送豪華應援餐車！柯叔元疼「女兒」 破戒吃美食
黃薇渟拍衛視喜劇《女兒大人加個賴》，她的元老級鐵粉為了慰勞辛苦的劇組，祕密集結北、中、南粉絲，籌備巨星等級的豪華應援餐車，前進宜蘭拍攝現場，讓黃薇渟驚喜到眼角泛淚，不只開心地與粉絲合照，還熱心招呼劇組所有人一起享用美食，連保持體態已經1個多月沒碰澱粉的柯叔元，也都力挺「女兒」黃薇渟，當場拿了1個美式漢堡享用，黃薇渟隔空撒嬌，對柯叔元大喊：「謝謝爸比！」
記者羅凌筠/綜合報導
這次前來為黃薇渟應援的粉絲們都堪稱是元老級鐵粉，從早期戲劇作品就開始關注她，最久的已經支持她近8年，粉絲表示會跟黃薇渟熟識，是因為多年前參加她自己籌辦的生日會，黃薇渟本人找場地、布置，還籌畫所有活動、遊戲、小禮物，讓大家相當感動，讓他們打從心裡喜歡黃薇渟，發現這個女明星不僅外貌出眾，更有一個愛護粉絲溫暖的心。
粉絲把黃薇渟當大明星看待，精心準備驚喜，先是早在幾個月前就訂好行動餐車，被劇組人員大讚豪華的餐點有美式漢堡、馬鈴薯條以及多款飲料、水果及小糕點，琳瑯滿目的美食排滿2張大桌子，每份餐點上還貼上粉絲自己設計的黃薇渟Q版貼紙，還有黃薇渟照片的橫幅背板，布置十分周到。
到了中午放飯時間，黃薇渟納悶劇組工作人員叫她要幹嘛，下一刻就看到有著巨型肖像的應援餐車映入眼簾，讓她又驚又喜，感動到眼角還泛著淚光，看到一旁拍攝花絮的攝影機正對著自己，怕自己感動情緒收不回來，轉身偷偷把眼淚收回。黃薇渟笑說其實剛剛有工作人員說溜嘴，但她當下覺得不可能，因為前幾天其他演員有朋友說要來探班，想說應該跟她無關，直到親眼看到自己的應援餐車，才敢相信是真的。