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缺蛋未解！日本蛋荒嚴重　廠商被迫「抽籤」賣蛋

▲日本受到禽流感影響，蛋價持續飆漲。圖為超市貨架掛上「雞蛋價格高漲中」的告示牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本受到禽流感影響，蛋價持續飆漲。圖為超市貨架掛上「雞蛋價格高漲中」的告示牌。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

禽流感疫情導致的蛋荒在全球市場持續惡化，更讓雞蛋價格上漲。供應短缺不僅讓日本人均雞蛋消費量減少，甚至還有企業出現被迫以「抽籤形式」進行銷售的情況。

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根據《日經中文網》報導，東京生鮮宅配企業Pal system生活協同組合聯合會在網路上接收會員的訂單，接著將生鮮貨品送到用戶家。但因為超市長期缺蛋，自3月底開始，Pal system便以抽籤形式銷售雞蛋。該公司負責人表示「過去從沒對雞蛋採取過這樣的措施，但因爲大量用戶希望買雞蛋，所以採取了抽籤制度。」

雞蛋短缺的狀況，不僅造成價格飆升，也造成連鎖餐廳停止銷售以雞蛋為原料的菜品，日本的人均雞蛋消費量較一年前減少5%，至今仍看不到解決蛋荒的跡象。

日本農林水產大臣野村哲郎在4月11日的內閣會議後的記者會上坦言，「目前沒有辦法防止（禽流感）。」

據悉，日本雞蛋價格在過去一年裡上漲了六成，1公斤批發雞蛋要價350日圓。而雞蛋零售價則較2022年同期上漲四成，要價約235日圓。

日本在2022年10下旬發現當季的首例禽流感案例，當局隨後多次撲殺大量活雞，截至2023年3月，日本全國已撲殺超過1700萬隻染疫禽類。由於撲殺的禽類數量超出預期，日本地方政府和農民表明，已沒有足夠的土地來掩埋被撲殺的死禽，部分地區甚至打算採用焚燒的方式處理死禽。

除了日本外，禽流感疫情也在日本、歐洲和美國等各國擴大，就連先前幾乎沒有傳出感染病例的南美洲國家也難倖免，阿根廷和智利等國在2023年也發現了禽流感案例。在世界各國爆發禽流感的情況下，野村哲郎在記者會上透露，目前民間正在討論從巴西進口雞蛋。巴西作為雞蛋的主要產地之一，尚未發現禽流感病例。

報導指出，即使日本的農戶在結束防疫措施後，馬上購買雛雞，也需要半年時間才能產蛋。有雞蛋需求的大型食品企業表示，「供應恢復或需要1至2年」。

與此同時，飼料費等生產成本也在上升，有養雞農戶決定停止飼養。過去由於雞蛋供應充足，日本在曾被稱為是「物價優等生」。報導指出，目前的市場前景比以往任何時候都難以預料。

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