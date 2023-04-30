風向變了？聯合國提案陳述「俄羅斯侵略烏克蘭」　北京投下贊成票

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會議中俄羅斯提出異議，認為序文中的這段陳述與議案本文無關，而在進行序文陳述是否與本文有關的表決時，80個國家投下贊成票，10個國家投下反對票，48個國家投下棄權票，中國在這時候投了棄權票。
而在確定序文陳述與本文有關，獲得保留後，大會再針對全案內容進行投票，122個國家投下贊成票，5個國家投下反對票，18個國家投下棄權票。反對的國家是俄羅斯、白俄羅斯、北韓、尼加拉瓜、敘利亞，而中國在這時候則投下了贊成票。
自俄烏戰爭爆發以來，中國官方一直以「烏克蘭危機」來稱呼，始終避免把俄羅斯的行為定調為「侵略」。過去有關譴責俄羅斯入侵烏克蘭的聯合國議案，中國都投棄權票，此次議案雖然主要內容是關於聯合國與歐洲委員會的合作，但是在序文「俄羅斯侵略烏克蘭」的陳述下，北京仍投下贊成票，確實和過去立場不太相同。
事實上，26日聯合國大會的當天，正好就是習近平與澤倫斯基通話的同一天，而習近平與澤倫斯基通話時提到尊重「烏克蘭的主權獨立和領土完整」，這也是過往北京少見的表態。
中國復旦大學美國研究中心教授張家棟，也在個人搜狐號發文評論此事，直指北京的這張贊成票「耐人尋味」。張家棟認為，並不能從這次投票就認定中國的立場已經改變，主要是因為表決案本文其實是在討論與歐洲的合作，如果反對的話，相當於與歐洲直接衝突，而對中國來說，歐洲比俄羅斯更重要，所以投下贊成票也就不意外了。
張家棟最後結論，從國際整體氣氛來看，正在朝對烏克蘭有利、對俄羅斯不利的方向發展，習近平表態尊重烏克蘭的主權獨立和領土完整後，蒲亭發表談話時提到新佔領的烏東地區是「俄羅斯歷史悠久的土地」，不難看出中俄立場差異，且中國並未支持俄羅斯的主張。