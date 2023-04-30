1顆鹹蛋黃膽固醇逼近每日上限！　營養師提醒吃粽子3重點

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、1顆粽子包半顆鹹蛋黃蔡一賢分享，鹹蛋黃膽固醇含量高，1顆鹹蛋黃的膽固醇大概為200毫克，吃1顆就達到每日攝取上限，加上蝦米也有膽固醇，因此高膽固醇血症患者或正在使用降膽固醇藥物的民眾，特別留意吃進的分量，例如包粽子一次包半顆鹹蛋黃即可。
二、減少沾醬更健康沒有甜辣醬好像少一味！營養師提醒，只要沾醬就會吃進鹽分，呼籲高血壓、有心臟血管疾病、腎臟病或肝臟腹水患者，吃粽子時盡量少沾醬，或是滷製豬肉時增添八角與白胡椒等風味，不用沾醬也美味。
至於糯米澱粉多又不易消化，營養師建議高血壓與糖尿病友要注意控制飲食，可攝取紫米粽子，兼顧健康與口感；另外糯米黏性高，年長者務必細嚼慢嚥。
三、搭配蔬菜水果不易胖一顆粽子熱量約380大卡到600大卡，怕胖的民眾可搭配蔬菜與水果，例如秋葵、玉米筍、小番茄等，餐後搭配香蕉、奇異果、葡萄也都是很好的選擇。不過香噴噴的肥肉、花生與油蔥都會增加粽子的油脂量，想要減少熱量怎麼吃？
- １肉粽選小顆的吃。
- ２食材不要炸過，油脂含量比較低。
- ３若肉粽比較大顆，可以與親友分食。高血壓、糖尿病友要注意控制飲食，長糯米澱粉比較高，紫米口感比較硬但澱粉較少，兩種食材搭配可兼顧健康與口感。
主廚傳授挑食材訣竅郭宏徹建議，挑選蝦米最好顏色自然、體型完整，碎屑多代表不新鮮；花生飽滿外觀為佳，並留意味道是否變質；粽葉不要「太鮮豔」，有化學氣味就要當心。烹調與包料時，鹹蛋黃以蒸取代炸，豬肉選油脂少的小里肌部位，就能吃得健康又美味。
至於如何增加粽子的香氣？郭宏徹強調菜脯不要洗，炒過再包更香；先爆香紅蔥頭，再炒香菇與肉，可讓香氣充足；另外推薦使用台灣在地食材，台南9號花生與北港14號花生，香氣充足口感佳。
- 粽葉挑選3重點：
聞：避免有硫磺味等化學藥劑味道
洗：將粽葉表面刷洗乾淨，再使用大量清水沖洗粽葉
- 肉類挑選3重點：
觸：不黏手，肉質鮮嫩有彈性，以手指按壓會凹陷而回彈
買：選擇有屠宰衛生檢查合格、有口碑與信譽的店家
粽子保存方式夏季炎熱，食物放久了容易變質，建議將粽子保存於60-70度的環境，或是利用冷藏方式保存。此外依家庭人口購買適當份量即可，以避免吃不完浪費。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57593
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw