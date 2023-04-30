吳鳳帶團土耳其旅遊！「11萬旅費」遭質疑漲很大 他親上火線回應
土耳其籍藝人吳鳳2006年來台讀研究所，之後選擇留在台灣發展演藝事業，並於2015年娶回台灣辣妻，現在一家四口過著幸福的家庭生活，而他近日宣布將和旅行社合作，從台灣帶團到土耳其旅遊，消息一出後讓不少台人興奮報名，但也有人看到11天旅費要價台幣11萬後，質疑旅費漲很多，對此吳鳳也親上火線回應了。
記者賴禹妡/綜合報導
吳鳳昨（29）日在臉書發文，他表示來台灣之後發現很多人都對土耳其十分好奇，而他身為土耳其出生、長大的當地人，時常被粉絲敲碗「希望我帶團去土耳其旅行」，因此他宣布將和旅行社合作帶團到土耳其旅遊，「你們沒有看錯喔！帶台灣人去我的家鄉旅行」。
吳鳳透露，這次旅行團每一個行程他都有參與討論，自己也曾在土耳其當過導遊，因此很清楚觀光客的心情，籌備了將近1年時間，終於規劃出品質好又適合台灣人的行程，此趟觀光之旅共有11天，包含了許多熱門、必訪景點，他也會陪伴大家一日遊伊斯坦堡，「跟你們一起當一日觀光客，從早餐到晚上一起玩」。
消息曝光後，引來多名網友心動報名，但也有人質疑，整趟旅程要花費台幣11萬元實在太貴，「哇！旅費漲很多，疫情前4萬多，現在11萬多」，對此吳鳳也親自現身回應，「4萬多的時候幾乎每天有shopping行程喔！4萬元是不可能，除非願意每天都有shopping！現在飛機票很貴，我妹妹來台灣光飛機票花了快6萬台幣！」