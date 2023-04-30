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96自由車聯賽決戰塔塔加　李廷威奪冠穿橘衫、戰局大洗牌

▲捷安特哥倫布車隊的李廷威，以總成績2小時27分50秒30，單飛進入終點，奪下單站冠軍。96聯賽提供
▲捷安特哥倫布車隊的李廷威，以總成績2小時27分50秒30，單飛進入終點，奪下單站冠軍。96聯賽提供

記者廖聿偉/綜合報導

全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽第三站--NeverStop永不放棄-塔塔加站，今在南投點燃戰火，共吸引1500人報名，包含400位菁英選手與87位外國車手參戰，經過72公里、總爬升逾2000公尺的考驗，最終由捷安特哥倫布車隊的李廷威，以總成績2小時27分50秒30，單飛進入終點，奪下單站冠軍，同時穿上總成績冠軍的FULCRUM橘衫和登山王 Mercedes-Benz 紅點衫。

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本屆96自由車聯賽前2站計時賽、平路繞圈賽都是衝刺車手的最佳舞台，但第三站移師塔塔加，總成績也跟著大洗牌，原本橘衫得主杜志濠因本場缺賽，排名降到第2，吳沂璋今拿下單站第5，總排也衝上第3，收穫滿滿。

▲96聯賽第三站塔塔加由捷安特哥倫布車隊李廷威(中)拿下冠軍橘衫和紅點衫，Bryton Racing Team 陳建良(左)成功為隊上首下衝刺衫，白衫則由EPIC Racing Team 曾奕維續穿。96聯賽提供
▲96聯賽第三站塔塔加由捷安特哥倫布車隊李廷威(中)拿下冠軍橘衫和紅點衫，Bryton Racing Team 陳建良(左)成功為隊上首下衝刺衫，白衫則由EPIC Racing Team 曾奕維續穿。96聯賽提供
開賽強度就拉得很高，車手互相攻防，其中去年拿下香港公路自由車公路錦標賽 U23冠軍黃亦嵐，來台灣參賽展現強烈地企圖心，居於領先集團，台將李廷威則緊追不捨，並在第一個登山點後發動猛攻，順利擺脫對手，單飛奪冠。

李廷威說，「過程中不是很順利，集團中大部分的人不願合作也不輪車，追擊起來特別辛苦；所幸學弟很努力在前面帶，我也打定主意不搶第一個登山點，而是等待機會發動攻擊，收到不錯地效果。」

去年首度當選中華隊環台賽國手也讓李廷威成長許多，今年特別加強耐力訓練，對於中長坡和登山都有顯著的幫助，他也計畫在下個月赴日挑戰富士山賽，盼能繳出好成績。

▲96聯賽第三站塔塔加由捷安特哥倫布車隊李廷威，穿上總成績冠軍的FULCRUM橘衫。96聯賽提供
▲96聯賽第三站塔塔加由捷安特哥倫布車隊李廷威，穿上總成績冠軍的FULCRUM橘衫。96聯賽提供
上屆96自由車聯賽，李廷威就曾披上冠軍橘衫，可惜最後沒能守住，他表示，「希望本屆能一路穿到最後一站，我也決定將車子烤漆成紅色和橘色，象徵紅點衫(登山王)和橘衫。」

女子菁英組的部分則沒有懸念，Bryton車隊登山好手邱聖芯以2小時57分21秒71封后，且領先第二名車手超過1分20秒，同時也躍升菁英女子組的總排第一。

96自転車董事長楊倩玉表示：「96聯賽集結各形態地理優勢，囊括平路、丘陵、高山，我們很開心，第三站塔塔加已受到國際關注，多達18國參與，更有香港冠軍指名參賽，高手雲集也讓比賽更加精采。」

▲台灣賓士贊助96聯賽，還提供超狂紅色前導車，相當吸睛。96聯賽提供
▲台灣賓士贊助96聯賽，還提供超狂紅色前導車，相當吸睛。96聯賽提供
最新96榮譽衫得主
🏆冠軍Fulcrum 橘衫 捷安特哥倫布 李廷威
🏆登山王 Mercedes-Benz 紅點衫  捷安特哥倫布 李廷威
🏆新人王 Sweet Protection 白衫 EPIC Racing Team 曾奕維
🏆衝刺王Bryton 藍衫 Bryton Racing Team 盧紹軒

▲96聯賽第三站塔塔加由捷安特哥倫布車隊李廷威，穿上登山王 Mercedes-Benz 紅點衫。96聯賽提供
▲96聯賽第三站塔塔加由捷安特哥倫布車隊李廷威，穿上登山王 Mercedes-Benz 紅點衫。96聯賽提供

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