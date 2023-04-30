勞動節「2地區」小心雨彈！1圖搞懂一週天氣 冷氣團這天殺到
週末鋒影響告一段落，明天51勞動節，因為殘留水氣得慣係，台灣東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨，針對本週天氣狀態，中央氣象局表示，週二（5/2）開始氣溫回升，週六（5/6）前各地溫暖偏熱，且要留意局部較高的溫度，週六開始新的一波鋒面接近、並在下週日（5/7）通過，詳細天氣變化氣象局將持續觀察，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
氣象局指出，明日東北季風持續影響，北台灣低溫僅攝氏19至21度，鋒面雖然遠離但仍有水氣，中部以北雲量稍多，東半部地區及西半部山區有局部降雨，其它地區多雲到晴，週二至週五（5/2至5/5）氣溫逐日回升，西半部高溫攝氏32至34，東半部高溫攝氏29度，這段時間東半部仍有局部降雨，其它地區多雲到晴，山區有少部份午後降雨，
氣象局說明，週六 （5/6）鋒面接近，冷氣團隨之南下，屆時東半部地區有短暫陣雨，中南部山區有少部份午後降雨，其中北部地區也會從多雲到晴，轉為局部短暫陣雨，越晚天氣越不穩定，氣溫上則持續偏暖，暫無觀測到明顯變化，仍要留意局部高溫。
下週日 （5/7）是天氣變化最為明顯的一天，受到鋒面通過、東北季風增強影響，中部以北、東半部地區及澎湖有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨，金門、馬祖也有局部短暫雷陣雨的機率，整體來說，當天鋒面易下雨，東北季風讓氣溫下降。
此外，5月開始正式進入梅雨季，不過目前觀測上來看，能夠造成較多降雨的「西南氣流」在5月並不明顯，除了本身勢力不夠外，太平洋高壓籠罩也間接將西南氣流推回印度洋，預期5月底較強梅雨的環境才會慢慢建立，最快6月初「短延時強降雨」才會較頻繁出現，南部才有望解渴。