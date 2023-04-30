美國國防承包商代表團5/2將訪台！學者：AIT隨團訪台是最大突破

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由於訪團將與亞洲無人機AI創新研發中心理事長、經緯航太科技董事長羅正方召開會議，並參訪中科院，外界認為台美業界將有進一步合作可能性。
國防部智庫、國防院學者蘇紫雲接受中央社訪問認為，此次最大突破是美國在台協會（AIT）將隨團訪台，因為無論台美產業雙方的合作買賣，都要美國行政部門同意，而美國當前政策是評估將台灣納入美國國防產業鏈，AIT此次隨團符合政策需求。
國防院學者舒孝煌指出，美方一直在討論台海發生衝突時的彈藥補給能力，鑑於美方供應鏈恐無法快速補充，訪團此行或許有機會評估在台生產、或由美方授權提供零件等方式，並討論包括無人機、無人機反制系統等某種程度上的合作。
舒孝煌提到，美方持續移除不安全的紅色供應鏈，此亦為台灣利基，畢竟過去確實有國外廠商，向台灣探詢取代紅色供應鏈的合作機會。
相關人士告訴中央社記者，此次訪問民間公司及中科院等單位的時間不長，恐難達成實質合作項目，因此「宣示意義大於實質意義」；且台美間的國防合作與交流都採包括華美相關會議、國防工業會議等多管道進行，藉由多管道來達成綜合性成果。
至於台美雙方合作生產無人機等軍備可能性，知情人士分析，台灣發展無人機幾乎沒有美國的協助，充其量僅購買美方生產的次系統，台美的無人機發展是兩條平行線；但「只要美方不設限（不要限制輸出管制），就是對台灣最大幫助」，短期內要合作生產非易事，還需時間。
此外，總統府副秘書長黃重諺日前受訪指出，近年因台灣有國機國造、國艦國造，讓傳統金屬加工到通訊等相關廠商，具備軍規或太空等產品製造能力，成本也沒其他國家高；此引發美國防廠商注意，主要希望爭取台灣能供應關鍵零組件，甚而討論是否有合作生產機會，就國防布局看是好事。（編輯：林克倫）1120430