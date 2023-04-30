《人選之人》王淨遭拍私密照 500字心疼發聲「愛不該充斥威脅」
王淨在Netflix幕僚職人劇《人選之人—造浪者》，從法學院女大生演到黨部青年黨工，與政壇老狐狸戴立忍有一段情愛糾葛，劇中她的角色「張亞靜」遭拍私密照威脅，從政美夢變成一場空，輾轉到了謝盈萱的政黨工作，又遇到前輩性騷擾，處境令人憐惜，王淨本人也寫下500字告別角色的文章，表示：「愛不應該是充斥著威脅。」
記者羅凌筠/綜合報導
王淨透露自己的角色張亞靜反覆活在自責的地獄裡，不斷質問自己：「是我的選擇呀，那不就是得承受這樣的後果嗎？」直到遇到翁文方（謝盈萱飾）說：「真的愛妳的人不會這樣的。」才徹底把她打醒，王淨也因這句話醒了：「是呀，是的。愛不應該是充斥著威脅、報復、交換和摧毀，不是的，這不是愛的模樣，愛不是卑劣的物質，而是存在於人世間無形的寶藏，怎麼就這樣被利用了呢？」
詮釋張亞靜的過程中，王淨正視她的過錯和傷口，慶幸的是，這個角色在痊癒的旅途裡遇到了真正的愛，不管是在車站等她回家的爺爺，還是陪她面對性騷擾申訴的翁文方（謝盈萱飾）、陳家競（黃健瑋飾），他們都給了這個角色有歸屬感的愛，王淨說：「如果沒有文宣部的同事們、如果沒有方姐和家競哥，我想這漫漫長路會更黑暗、更孤單吧。」
王淨以往飾演其他角色，殺青時總會放不下她們，「因為我不知道在我離開她們之後，在劇本的架空世界裡她們該怎麼辦？她們的人生是不是就被強制落下了黑幕？而在那之後呢？她們會不會寂寞？」而《人選之人》的張亞靜對王淨來說卻是例外，「我知道她找到了夥伴，我也知道她因為他們成為一個更完整的人了。」