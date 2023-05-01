Netflix歐美夯片！珍妮佛「化身殺手」開戰、《大黃蜂》帥氣登場

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隨著《變形金剛》系列電影新作《變形金剛：萬獸崛起》即將上映，同系列中的2018年首部外傳電影《大黃蜂》也再次於Netflix上架，本片由崔維斯奈特執導，也是第一部不是由麥可貝執導的《變形金剛》電影，集結海莉史坦菲德、馬丁蕭特、潘蜜拉艾德隆、約翰希南主演。
故事時間線設定在1987年，被狂派追殺的大黃蜂逃到地球，在一個加州海岸小鎮的廢棄場找到臨時避難所，遇見一名叫查莉（海莉史坦菲德飾）的女孩，她無意間發現瀕死的大黃蜂並救活他，兩人也意外成為好朋友。《大黃蜂》獲得許多國外影評盛讚動作場面精采、海莉史坦菲德演技精湛，更稱讚本片為《變形金剛》真人系列電影的「最佳作品」，全球票房獲得4.68 億美元。《大黃蜂》5月1日上架。
《暮光之城》最終集！創全球票房近8.3億美元佳績
美國愛情科幻片《暮光之城》全系列電影，包括：《暮光之城：無懼的愛》、《暮光之城2：新月》、《暮光之城：蝕》、《暮光之城:破曉I》、《暮光之城：破曉II》總共5部作品，5月1日將在Netflix全數上架，展開一場《暮光之城》馬拉松。
《暮光之城》系列電影改編自史蒂芬妮梅爾小說作品，故事描述人類少女貝拉史旺（克莉絲汀史都華飾演）與吸血鬼愛德華庫倫（羅伯派汀森飾演）的戀情，以及愛德華與其家人為了保護貝拉，免受其他邪惡吸血鬼家族的傷害而付出的努力。本片新穎的題材開創電影新視野，最終集《暮光之城：破曉II》更創下全球票房近8.3億美元的佳績，男女主角當年相戀的花邊也是目光焦點。
《噤界》爛番茄新鮮度95％廣獲好評
美國恐怖電影《噤界》，主演正是導演約翰卡拉辛斯基及其妻子艾蜜莉布朗，劇情描述：住在農場裡的阿伯特一家人，在歷經外星生物入侵地球後倖存，但是只要發出聲音就會被怪物抓走，全家人依靠手語進行溝通、父親鋪上沙子路消除步行音量、照明系統也被用來當作溝通工具，他們與少部分人類躲在各地繼續戰戰兢兢的生存。
《噤界》2018年在西南偏南上首映並作為開幕片，放映後獲得國外影評人盛讚、爛番茄擁有95％的新鮮度，在影評界及商業表現上皆獲得成功的口碑，《噤界》與眾不同的恐怖題材創下全球票房3.4億美元，更在2021年推出續作《噤界II》。《噤界》5月7日上架。
珍妮佛洛佩茲化身女殺手！《慈母殺心》開戰罪犯
「我是殺手，但我也是母親！」由珍妮佛洛佩茲擔綱主演的動作電影《慈母殺心》，她在片中飾演一名受過軍事訓練的殺手，藏身阿拉斯加荒野多年後，為了逃離一幫危險男子，珍妮佛洛佩茲忍痛拋下剛出生的女兒銷聲匿跡，如今卻又為了保護素未謀面的女兒而重出江湖，現身對抗復仇心切的殘暴罪犯。
《慈母殺心》由《花木蘭》導演妮基卡羅執導，《逃出絕命鎮》米莎格林、《衝出康普頓》安德莉婭巴洛夫和《12猛漢》彼得克雷格共同撰寫劇本。本片集結珍妮佛洛佩茲、約瑟夫范恩斯、蓋爾賈西亞伯諾、露西派茲、奧瑪瑞哈威克、保羅拉西超強卡司同台飆戲。《慈母殺心》5月12日Netflix獨家上架。
奧斯卡「最佳動畫電影」《史瑞克》！系列3部曲全上架
美國喜劇動畫片《史瑞克》系列電影，其中3部作品包括：《史瑞克》、《史瑞克2》、《史瑞克三世》將於5月17日在Netflix一口氣上架，《史瑞克》曾榮獲第74屆奧斯卡金像獎「最佳動畫電影」獎項，全球票房收入高達4.918億美元，更成為2001年票房第4高的電影。
《史瑞克》系列電影改編自美國作家威廉史小虎的繪本《史瑞克！》，首部劇情描述，憤世嫉俗的綠色巨人史瑞克獨自住在沼澤裡，有一天一大堆惹人厭的童話故事人物突然打亂他平靜的生活，這些童話人物都是被邪惡的法克大人給趕來。史瑞克為了將生活恢復，與法克大人協商救出費歐娜公主，並承諾將費歐娜公主嫁給法克大人，因而展開一段冒險旅程。
▼Netflix 5月上下架片單。（圖／Netflix）