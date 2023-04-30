世客博8月登場　桃市府推最深入在地玩法

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要深入大溪、龍潭，體驗桃園傳藝經典，觀旅局建議這麼玩，走過古蹟林立的大溪老街和三坑老街，古早味客家小吃鹹甜都有，品茗桃園茶香就往大溪老茶廠，臺灣客家茶文化館深入解說產業故事。全臺唯一客家漁港在新屋，純白色的永安海螺文化體驗園區開幕即躍上超熱門美照打卡點，來漁港大啖海鮮，與親朋好友迎著海風騎腳踏車遊新屋綠色走廊，享受快樂時光。想看更多玩法嗎？「世客博遊桃園全攻略」網站精選熱門10款必去客家遊程，如: 適合親子暢遊的楊梅「富岡單車小旅行」、清幽雅緻的龍潭「茶鄉X社區X產業 回韻三洽水」等多項精選遊程，這個夏天就瘋客家！
觀旅局指出，主場館世界館及臺灣館位於機捷與高鐵出口，華泰名品城、Xpark、橫山書法藝術館等桃園熱門景點都在步行範圍內，吃喝遊購一次滿足。饕客最愛美食路線在平鎮、八德，副場館1895乙未保台紀念公園鄰近中平路商圈和中壢觀光夜市，銅板小吃琳瑯滿目，外國旅客也大呼驚奇！。
觀旅局強調，「桃園即時影像」直播桃園市內各處熱門景點，共15場即時串流任選，現場即時人潮天氣點擊就能看到。為與更多國外遊客分享客家文化的豐富與美好，「世客博遊桃園全攻略」英日韓客語版的網站即將上線，「桃園智慧遊」APP也提供多語系導覽服務，更多桃園觀光旅遊資訊請上桃園觀光旅遊局桃園觀光導覽網(http://travel.tycg.gov.tw/)世客博專區查詢，快快將網站連結分享給國內外親朋好友誠摯邀請大家來玩！。