劉雨柔爆雙面女星「名字沒消音」身分超明顯！小S認了：來過節目
藝人劉雨柔個性直接，是各大節目常客，也碰過許多令她非常討厭的心機故事。日前，劉雨柔就在節目上爆料，有位女星在節目上剪自己帶來的衣服，要教大家穿搭，結果錄完後就被另一位心機女偷偷打給廠商告狀，讓許多網友相當傻眼，紛紛猜出答案。
記者詹鎰睿/綜合報導
劉雨柔日前在節目《小姐不熙娣》中坦言，她非常討厭心機女、雙面人，接著就爆料近幾年的故事，她說，有位A女星曾在節目中示範剪開衣服教穿搭，「東西就是她自己帶來的，你管她要怎麼處理她衣服」，沒想到另一名不動聲色的心機女，一錄完就立刻打給品牌公關，「我覺得他們在節目上剪衣服，真的很破壞你們品牌形象。」
劉雨柔氣憤指出，節目還沒播出，廠商就打給剪衣服的A女星，認為破壞衣服的行為，有損品牌形象，更讓她傻眼的是，衣服明明是A女自己買的，自己從家裡帶來的，也不是廠商贊助的，直言那位偷偷告狀的心機女，只是想在品牌公關面前，樹立自己的良好形象。
主持人小S聽完心機女的名字後，坦言真的不認識，不過助理主持派翠克則確定對方有上過《小姐不熙娣》：「她有站過那邊！」才讓小S徹底想起來。節目片段曝光後，就有網友抓到，劉雨柔在小S耳朵旁講話時，聲音沒有被後製消掉，嘴型也很清楚，讓許多人早早就猜到答案。