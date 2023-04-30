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中醫辨症解套癌症治療副作用！　針灸加上中藥輔助，放鬆走段抗癌路

中醫辨症解套癌症治療副作用！　針灸加上中藥輔助，放鬆走段抗癌路
中醫辨症解套癌症治療副作用！　針灸加上中藥輔助，放鬆走段抗癌路

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】84歲的林先生被診斷出右側支氣管或肺惡性腫瘤第4期，因化療後出現右腹部疼痛，整日無飢餓感，需服用止痛藥物才可入睡，又因腹痛關係，僅能進食流質食物。後經服用助眠中藥、針灸腹部及磁珠敷貼耳穴、藥布敷貼等傷科療法後，患者腹痛減輕，進而睡眠品質也獲得改善。

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中醫輔助治療　減緩癌症治療副作用

柳營奇美醫院中醫部李俞生醫師表示，患者在癌症治療過程中，常常出現術後傷口疼痛、腸胃不適、眩暈，口乾、口腔潰瘍、便秘、腹瀉、張口困難等症狀，甚至是末期患者所出現的惡病質，如體重減輕、食慾不振、精神萎靡以及癌性疼痛。透過中醫的中藥、針灸或貼布、拔罐、按摩等傷科手法輔助治療，在不同癌症階段中，能提供不一樣的幫助，來緩解因治療引起的副作用。

李俞生醫師說明，使用針灸及藥布敷貼腹部穴道，有止痛功效又能調整胃腸道的消化蠕動及便秘；而三黃中藥藥布敷貼於接受放療病人的指甲周圍，能夠改善在治療時引發的指溝炎，也能減輕放、電療後的局部灼熱不適感及皮膚搔癢；其次用針灸和拔罐在頭頸部癌症治療的病人，可以改善患者的張口困難以及肌肉緊繃；或使用磁珠敷貼耳穴來改善治療中的失眠症狀。

中醫穴位按摩　舒緩癌症不適

另外，透過穴位按摩的方式也能改善一些不適症狀，例如︰手腕下兩吋的「內關穴」可以改善胃脹氣及睡眠不佳的症狀；膝眼下三吋的「足三里穴」及肚臍左右兩吋的「天樞穴」能促進腸胃蠕動；位於下頷角的「頰車穴」可以改善病人張口困難的問題等。

李俞生醫師表示，癌症的治療是一條艱辛且漫長之路程，可藉由中醫輔助治療的方式，減緩癌症治療過程中產生副作用的不適症狀，提升患者的生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57596

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