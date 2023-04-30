G7數位部長會議落幕　同意對AI採取風險性監管

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根據會後聯合聲明，對AI的這類監管也應「保留一個開放和賦能（enabling）的環境」給AI技術發展，並且應以民主價值作為基礎。
雖然部長們承認，「對於如何達成共同願景的政策工具以及可信賴AI（trustworthy AI）的目標，G7各國可能互異」，最新協議仍為大國如何在隱私顧慮和安全風險之下管理AI，奠定一項里程碑。
歐盟執委會執行副主席兼數位執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）在協議出爐前告訴路透社：「G7這次會議的結論顯示，在這項議題上，我們絕不孤單。」
ChatGPT等生成式AI（generative AI）工具的熱度竄升，已引發各國政府特別關注。這款聊天機器人由美國公司OpenAI在微軟支持下進行研發，去年11月推出後，已成為史上發展速度最快的應用程式（app）。
根據G7部長聲明，「我們計劃於日後召集G7討論生成式AI，主題可能包含治理、如何保障著作權等智慧財產權、提高透明度、處理不實資訊等」，包括外國勢力操縱資訊的行徑。
G7成員國義大利上月曾讓ChatGPT下線，以調查ChatGPT可能違反個資法的情形，儘管已於28日解除禁令，這項行動仍鼓舞歐洲其他隱私監管單位啟動調查。
在各界紛紛呼籲全球領袖召開控管生成式AI技術的峰會後，歐洲議會議員27日就AI法（AI Act）草案達成初步共識，其中包括為生成式AI制定相關著作權保護措施。
維斯塔哲說，歐盟「今年將（就AI著作權法規）達成政治共識」，例如AI生成影像或音樂的標示義務。
與此同時，今年輪值G7主席的日本則對AI開發商採取較為通融的態度，承諾支持民眾和產業採用AI。日本經濟產業大臣西村康稔28日表示，日本希望讓G7「同意靈活或彈性治理（AI技術），而非先發制人、無所不包地監管」。
日本5月底將於廣島主辦G7峰會，屆時首相岸田文雄也將和各國領導人討論AI規定。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120430