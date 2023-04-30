擺脫行人地獄！自5/1起全國實施「不停讓行人大執法」

G7數位部長會議落幕　同意對AI採取風險性監管

▲G7各國數位部長今天同意，成員國應就人工智慧採取風險性監管。歐盟執委會數位執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示，歐盟與G7的態度一致。（圖／美聯社／達志影像）
▲G7各國數位部長今天同意，成員國應就人工智慧採取風險性監管。歐盟執委會數位執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示，歐盟與G7的態度一致。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社高崎市30日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）各國數位部長今天同意，成員國應就人工智慧（AI）採取風險性（risk-based）監管。目前歐洲議會議員也在加速引進AI法，以管控ChatGPT等新興工具。

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路透社報導，G7正式成員國（英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國）外加非正式成員歐盟的數位部長今天結束在日本群馬縣高崎市召開的兩天會議。

根據會後聯合聲明，對AI的這類監管也應「保留一個開放和賦能（enabling）的環境」給AI技術發展，並且應以民主價值作為基礎。

雖然部長們承認，「對於如何達成共同願景的政策工具以及可信賴AI（trustworthy AI）的目標，G7各國可能互異」，最新協議仍為大國如何在隱私顧慮和安全風險之下管理AI，奠定一項里程碑。

歐盟執委會執行副主席兼數位執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）在協議出爐前告訴路透社：「G7這次會議的結論顯示，在這項議題上，我們絕不孤單。」

ChatGPT等生成式AI（generative AI）工具的熱度竄升，已引發各國政府特別關注。這款聊天機器人由美國公司OpenAI在微軟支持下進行研發，去年11月推出後，已成為史上發展速度最快的應用程式（app）。

根據G7部長聲明，「我們計劃於日後召集G7討論生成式AI，主題可能包含治理、如何保障著作權等智慧財產權、提高透明度、處理不實資訊等」，包括外國勢力操縱資訊的行徑。

G7成員國義大利上月曾讓ChatGPT下線，以調查ChatGPT可能違反個資法的情形，儘管已於28日解除禁令，這項行動仍鼓舞歐洲其他隱私監管單位啟動調查。

在各界紛紛呼籲全球領袖召開控管生成式AI技術的峰會後，歐洲議會議員27日就AI法（AI Act）草案達成初步共識，其中包括為生成式AI制定相關著作權保護措施。

維斯塔哲說，歐盟「今年將（就AI著作權法規）達成政治共識」，例如AI生成影像或音樂的標示義務。

與此同時，今年輪值G7主席的日本則對AI開發商採取較為通融的態度，承諾支持民眾和產業採用AI。日本經濟產業大臣西村康稔28日表示，日本希望讓G7「同意靈活或彈性治理（AI技術），而非先發制人、無所不包地監管」。

日本5月底將於廣島主辦G7峰會，屆時首相岸田文雄也將和各國領導人討論AI規定。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120430

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