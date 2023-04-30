美歐面對中國不同調　CNN：一些歐洲官員認為美國是不可靠的盟友

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《CNN》分析，川普至今在美國仍有高度影響力，且出現不少追隨「川普模式」的後繼者，這讓歐洲人認為，川普式的混亂難保不會再次發生。其次，拜登上任後其實延續了許多川普的政策，包括貿易保護主義以及與中國的高強度對抗，這都讓歐洲仍有處在川普時代的陰影下的感覺。
有歐洲高級外交官員向《CNN》透露，「我們不能過度依賴一個我們無法相信會穩定的盟友」，歐洲正在審視美國是否有意願扮演可靠的盟友，同時在審視美國的民主制度是否可以信賴。歐洲也在懷疑，美國是否會走回保護主義的路線，在「美國優先」的議程上越走越遠。
這種對美國的缺乏信任，促使歐洲在外交上保持獨立自主，降低對美國的依賴與跟隨，這也體現在歐洲與中國的相處上，始終不如美國期望的那樣降低與中國的經濟聯繫。
《CNN》指出，法國總統馬克宏在中國的發言可以說是「笨拙的」，因為他在關於中國入侵台灣的議題上，仍著重於強調歐洲自主，所以引發爭議。但其實廣義來看，雖然歐洲各國對中國的強硬程度有所不同，但歐洲國家普遍都支持戰略自主的方向。
《CNN》強調，由於對美國的不信任，歐洲相信自己面對北京時必須採取與華盛頓不同的態度。即便是最懷疑中國的歐洲外交官，也認為與中國相處的重點在確保消除風險，而不是切斷關係。
對於美歐面對中國的不同調，《CNN》指出，華府人士樂觀地認為歐洲總有一天「會醒悟過來」。有位美國官員告訴《CNN》，美國就像「礦坑裡的金絲雀」，提前敲響警鐘，但歐洲可能要等一段時間後才會聽到。
《CNN》最後結論，歐洲致力於提高戰略自主，要走自己的路，某種層面來說是必然的發展，但從川普到拜登，無可否認的是美國的作為讓歐洲更加堅定於此，更加不願意跟隨美國。這也意味著，在如何與中國打交道的議題上，歐洲與美國將會繼續不同調。