T1／對被取消罰球很困惑　布銳克曼：裁判告訴我有2次技術犯規

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對此聯盟裁判長陳傳仁作出解釋，「那一回合是波捍能去灌籃，阿修羅犯規，前者要罰2球；但阿修羅因為言語行為又被吹技術犯規，這次技術犯規罰球要先罰，海神指定布銳克曼主罰。但他罰完1次後，又去罰第2次，這是主罰球員的錯誤。」
當下引用的是FIFA國際規則44.3.3，「錯誤的球員執行罰球，因該錯誤而已經執行的罰球及罰則中附帶的發球權應取消，應將球判給對隊在罰球線延長發界外球。除非比賽已經繼續進行並且為了更正錯誤而被停止、或還有其他罰則要執行。在這情況下，應在更正錯誤時，停止比賽地點附近發界外球恢復比賽。」
根據此規則，裁判這樣判決確實是正確的，但問題是在當下混亂的情況下，裁判有沒有正確告知布銳克曼當時的情形呢？根據畫面顯示，當下菲律賓籍裁判Glenn Cornelio比了2次罰球的手勢，對於主隊球員可能會造成認知上的混亂。
之後記者前往追問布銳克曼，他本人也非常明確地表示，裁判告知自己有2次技術犯規罰球。「給我球的裁判，他告訴我有技術犯規，要罰2球，但之後又說被取消了(波捍能的罰球)。」之後再次詢問他當時的情況，布銳克曼很肯定地說：「裁判告訴我有2次技術犯規，這就是為什麼我還站在那裏，他告訴我要罰2球。」
「所以我投了2次，我不知道．．．這真的很奇怪。」布銳克曼說，聯盟沒有給他解釋，他也認為這真的很沒道理，「我不知道發生了，就是很混亂」。
在當時海神領先7分，布銳克曼罰進1球後，比數變成92:84，接著李漢昇投進三分球，讓獵鷹追到只差5分。不過海神最終保住領先，以124:103拿下比賽。