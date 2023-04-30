統測順利落幕！逾8萬名考生參與 這類違規事件180件最多
112 學年度統一入學測驗於今（30）日順利完成，並於 16 時 50 分由技專校院入學測驗中心林聰明董事長及楊能舒主任主持出闈儀式，本次考試全國各地考區考生進場及應試秩序良好，無特殊事故回報。至於考生違規事件，違規事件數仍以「攜帶手機入場」為最多，初步回報四技二專及二技約 180 件，其次為「攜帶其他物品入場」約 22 件。
記者林莞茜／綜合報導
技專測驗中心表示，本學年度計有考生 80,956 人，包括四技 73,981 人及二技 6,975 人，四技各節平均缺考率為 5.77％，二技各節平均缺考率為 5.88％；四技二專本日通報申請第三類備用試場(篩檢陽性)之考生人數，截至今日 14 時為止，共計 112 人，啟用試場間數 49 間；二技本日通報申請第 三類備用試場(篩檢陽性)之考生人數，共計 8 人， 啟用試場間數 4 間。
考生違規事件統計，至今日 17 時止，違規事件數仍以「攜帶手機入場」為最 多，初步回報四技二專及二技約 180 件，其次為「攜帶其他物品入場」約 22 件；整體違規件數較去年減少約 83 件。 測驗中心將於 5 月 1 日 9 時公告試題參考答案，5 月 18 日寄發成績單， 考生如對成績有疑義，應於 112 年 5 月 22 日 17 時前至本中心網站 申請成績複查。另有關四技二專甄選入學、聯合登記分發等招生入學注意事項及成績採計方式，考生可上技專校院招生委員會聯合會網站查詢。