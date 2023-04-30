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星艦下次發射準備好了！馬斯克：SpaceX今年已經花掉20億美元

▲SpaceX於本月20日試射星艦（Starship），結果升空4分鐘後爆炸。馬斯克透露，為了推進星艦項目，SpaceX今年已經花了20億美元。（圖／翻攝自SpaceX的推特）
▲SpaceX於本月20日試射星艦（Starship），結果升空4分鐘後爆炸。馬斯克透露，為了推進星艦項目，SpaceX今年已經花了20億美元。（圖／翻攝自SpaceX的推特）

記者倪浩軒/綜合報導

SpaceX本月試射有史以來最強大的火箭「星艦」（Starship），不過星艦升空4分鐘後就爆炸，且發射場也遭到破壞，一度傳出光修復發射場就要花費數月時間。對此，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）最新表示，發射場的損毀沒有想像中嚴重，應該可以在6～8週內修復，而SpaceX也已經替下次試射做好準備。馬斯克還透露SpaceX今年為了推進星艦發射計畫，已經花掉20億美元、約新台幣615.21億元。

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根據《CNBC》報導，馬斯克最新對星艦的試射失敗發表了談話，重申試射前就知道這次的目標是盡可能多地蒐集資訊，馬斯克分享從這次經驗中學到的教訓，首先是33台發動機之中有3個沒有正常點燃，導致星艦在起飛的第一時間，動力就有點不足，因此發生側滑，而在起飛後僅27秒，又一台發動機意外故障。

馬斯克指出，由於發動機沒有按照正常運作，星艦雖然順利起飛，但可以說在起飛的同時，已經註定了失敗。而星艦的自主飛行終止系統，設定是起飛40秒後才會啟動，經過這次經驗，SpaceX將會修正自主飛行終止系統的運作時間。

馬斯克也提到一些好消息，像是星艦的機體結構抗壓性比想像中還好，雖然起飛時就已經側滑偏離，之後在空中又因動力不足傾斜翻轉，但直到爆炸前火箭都沒有發生結構上的問題。

至於發射場遭到的破壞，馬斯克承認有點算是意料之外，因為試射前已經針對底下的混凝土進行特殊的處理和補強，但沒想到還是被炸出一個大坑。不過馬斯克認為，發射場的損壞沒有外傳的那麼嚴重，應該6～8週內就能修復完畢。

對於下一次試射，馬斯克指出重點會放在確保發動機全部正常運作，為了達到目標，將設法縮短發動機的啟動時間。另外馬斯克也強調，自主飛行終止系統的啟動時間必須大幅縮短，原本設定的40秒顯然太長。而為了減少對發射場的破壞，考慮在底下搭建一個附有水冷系統的鋼板。

馬斯克表示，目標是下次試射讓星艦順利進入地球軌道，馬斯克認為如果再有一年時間，有百分之百的信心讓星艦成功進入軌道，但是否下次試射就能成功，馬斯克則說在今年之內成功的機率大概有80％。

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