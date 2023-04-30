吳姍儒剛生完1個月！親吐懷孕過程「有些顛簸」 曾為1事默默落淚
吳宗憲女兒吳姍儒Sandy，自2022年嫁給圈外男友後，今年也正式迎來兒子「小初一」，廣受大家祝福。如今，隨著兒子滿月，吳姍儒今（30）日也在IG上透露這段辛苦的懷孕過程，也謝謝一路上陪伴、幫助、支持以及照顧她的所有人，貼文也獲得上萬名粉絲留言按讚。
記者詹鎰睿/綜合報導
吳姍儒在IG感性寫下：「生產，從我的身體誕出，為世界添加另一個生命，原本非常非常順利的前期與中期，到後期有了些碰撞與顛簸。」並感謝這段時間婦產科團隊的細心照料，「整段過程中，好幾位護理師都專業又溫暖地照護著，有時，因為情緒而默默落下淚來…也都感受得到她們努力讓我冷靜盡量減輕我的不適。」
吳姍儒表示，雖然後面因為某些身體因素，與醫師經過很長時間的密集討論後，決定改到國泰醫院，但最終仍順利完成生產任務，「我沒有浪費任何力氣尖叫哭喊、更沒有崩潰爆炸的情緒，真的是順順地、穩定地...帶小初一到這世上，看到他的時候，我沒有像電影裡演的那樣爆哭，一切都要感謝！感謝所有給予我力量和知識的人。」
如今，生完1個月後的吳姍儒，也再次感謝所有幫助她生產的所有女性，「這篇文記錄的就是我在生產這場賽事中遇見如軍隊般強大的女性們，衷心謝謝她們的神力，讓我一起成為了女超人。」最後，她也希望正在籌備或是即將成為一個母親的女性朋友們，「老話一句，願妳們都比我更幸福。」