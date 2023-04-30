批美元是「金融恐怖份子」！印度銀行執行長事後澄清：不是那意思
印度Kotak Mahindra銀行的首席執行長科塔克（Uday Kotak），日前參加由《印度時報》舉辦的「ET Awards」頒獎典禮，在演說時語出驚人地表示，「美元就是世界上最大的金融恐怖份子」。而科塔克30日在推特上發文澄清，強調自己雖然使用了「金融恐怖份子」的字眼，但本意是強調美元作為國際貿易的儲備貨幣，具有不成比例的權力。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，科塔克是在本週五參加「ET Awards」頒獎典禮時，發表演講指出全球正處在尋找另一個國際貿易儲備貨幣的關鍵時刻，科塔克形容美元是世界上最大的金融恐怖份子，因為大家的錢都在往來帳戶（nostro account）上，只要美國的某個人跟你說你不能從帳戶中領錢，那麼你突然就被卡住了，這就是作為國際貿易儲備貨幣的力量。
科塔克認為，決定儲備貨幣的機會百年一遇，不少國家都躍躍欲試。考慮到歐盟實際上是許多分裂的國家，科塔克不覺得歐元可以成為儲備貨幣，而英鎊和日圓也沒有足夠的份量。至於人民幣，科塔克直言，中國和世界上的許多國家存在重大的信任問題，想成為儲備貨幣也很困難。
科塔克最後建議，印度應該努力讓盧比成為新的國際貿易儲備貨幣，這並不容易，可能需要10年時間來爭取全球其他國家的信賴，但科塔克強調「現在是印度嘗試的時候了」。
不過科塔克事後可能意識到「金融恐怖份子」的說法太激烈，30日在推特上發文澄清說，「在最近關於美元的討論中，我無意中使用了『金融恐怖分子』這個詞，我想糾正一下。我的意思是儲備貨幣具有不成比例的權力，像是往來賬戶、升息500個基點，或新興市場國家為了獲得流動性而必須持有美元」。
近期「去美元化」成為熱門討論話題之一，如果只從美中對抗的角度來解讀，就顯得格局小了。如同科塔克所言，國際貿易儲備貨幣的競爭可說是百年一遇的機會，許多國家都野心勃勃地想加入這場貨幣戰爭，最後會鹿死誰手，猶未可知。