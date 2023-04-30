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謝忻登百岳驚傳一度失聯！同伴空拍機尋人　黃沐妍氣喊：慎選山友

▲謝忻登百岳驚傳一度失聯。（圖／衛視中文台提供）
▲謝忻登百岳驚傳一度失聯。（圖／衛視中文台提供）

記者黃雅琪/綜合報導

卞慶華、田舞陽、黃沐妍、朱宇謀（Wish）一行人日前相約登山，挑戰台灣百岳之一的鈴鳴山，途中同伴突然迷路失聯，嚇得眾人到處尋找，而今（30）日傳出該名「失蹤同伴」之一正是綜藝女星謝忻，所幸最後只是虛驚一場，所有人平安下山。

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黃沐妍也在IG分享這段驚險過程：「這次爬山多了小插曲，有同伴，為了提前5分鐘開爬閂山，走錯了路，傳了迷路圖文，就消失了⋯」黃沐妍提到大家都非常擔心失蹤同伴，又是呼喊姓名、打電話、來回奔波找人，卞慶華更拿出空拍機升空尋人。

▲謝忻登百岳鈴鳴山，傳出一度與同伴失聯。（圖／翻攝自謝忻Instagram）
▲謝忻登百岳鈴鳴山，傳出一度與同伴失聯。（圖／翻攝自謝忻Instagram）
黃沐妍無奈道：「當我們整團焦頭爛額的時候，突然收到訊息說，他們已經找到路了，這句話離上一句『迷路了』，差了1個半小時，所幸，人沒事。」她補充提及，最後一行人在三角點碰頭，才知道迷路的同伴其實有聽到他們的呼喊：「失蹤團中隊友聽到了我們的聲音，帶錯路的朋友卻持續讓音響調很大聲，完全無視我們的吼叫。」氣得黃沐妍直言：「慎選山友」

▲一起挑戰百岳的藝人還有黃沐妍（左）、卞慶華。（圖／翻攝自黃沐妍、卞慶華Instagram）
▲一起挑戰百岳的藝人還有黃沐妍（左）、卞慶華。（圖／翻攝自黃沐妍、卞慶華Instagram）
根據《三立新聞網》報導，傳出其中一名「失蹤同伴」正是女星謝忻，謝忻經紀人表示：「最後大家都有平安回來，希望大家登山一定要注意安全。」但她並不清楚登山細節。

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