上次地震警報是啥時？8縣市超過1年沒收到 2地區完全沒響過
台灣位處太平洋地震帶，傳出地震消息已是國人習以為常的事情，對此中央氣象局也為此訂定「國家級警報」，讓民眾在大型地震發生時能早一步做應對，不過國家級警報需滿足「芮氏規模5.0 以上」、「預估震度達4級以上」才會發出，因此並非每個地震都會讓全台發出警報，近日氣象局也整理出各縣市「上一次收到地震國家級警報」的時間，其中台灣本島有不少縣市已超過1年沒收到國家級警報，4個縣市則是在進40天皆有收到。
記者張志浩/綜合報導
氣象局在臉書粉專「報地震-中央氣象局」表示，明明都是臺灣人，各地區對警報的熟悉程度卻差很多，西北部地區的民眾很少聽到警報，外島澎湖縣民眾超過4年沒有聽到警報聲，金門縣、連江縣更是從來沒有發布過國家級警報。
氣象局回顧，各縣市上一次發布警報的數據中，在40天前有收到警報的縣市為彰化、南投、台東、花蓮，4至8個月前則是宜蘭、屏東、雲林、嘉義、台南、高雄，超過1年前則有新竹、基隆、台北、新北、桃園、苗栗、台中，4年半前為澎湖，從沒發過警報則是金門、連江。
氣象局提醒，警報發布標準為，預估地震芮氏規模5.0以上、預估震度達4級以上，因此即使某次地震預估芮氏規模5.0以上，但所在地區預估震度未達4級，仍是收不到警報，主因為避免中小型地震、無嚴重致災風險的告警訊息造成民眾困擾，