爭取51勞動節全面放假！公教團體向蔡政府喊話 籲修法一體適用
明日將迎接五一勞動節，勞工將連放三日假期，但軍公教人員因不適用《勞基法》而不此列，對此，全國教師工會總聯合會將在立法院召開記者會，主動向最後一年的蔡政府嚴正喊話出擊，要求修改「紀念日及節日實施辦法」，全國公務人員協會也將爭取公教人員能一體適用相關法令。
記者林莞茜／綜合報導
全教總理事長侯俊良表示，今年的5月1日是勞動節連假的第三天，但對包含公教人員在內的少數勞工而言，因法令規定無法放假「成了局外人」，不僅沒有假日可放，更感受不到自己和五一勞動節有什麼關係，因此全教總要倡議「五一勞動節 全民應放假」，也呼籲老師們，在5月1日當天擇適當時間，在教室告訴學生五一國定假的意義。
侯俊良也指出，五一勞動節全民應放假，因此將在明日向執政邁向最後一年的蔡政府嚴正喊話，務必把握改變歷史錯誤的時機，要求內政部立刻動起來，修改「紀念日及節日實施辦法」，讓2024年成為五一國定假元年。
全國公務人員協會理事長吳美鳳則認為，是不是屬於勞工，應該要以勞資關係來界定，勞工是受雇於民間企業、教師和公務人員是受雇於政府，都是付出勞力、受雇的一方，更指出「勞動節的放假與否應採取全國一致性的處理」，應該一體適用。