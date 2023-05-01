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能報稅囉！今起「拿出手機」快速搞定　3方式最早拿退稅錢

▲報稅用手機即能快速搞定，想早日拿退稅可用3方法。（示意圖／pexels）
▲報稅用手機即能快速搞定，想早日拿退稅可用3方法。（示意圖／pexels）

記者李惠婷/綜合報導

財政部自4月28日開放民眾下載查詢所得及扣除額，今（1）日則可正式上傳申報資料。今年的所得申報期維持1個月，於31日截止，且釋放12大利多消息，包含調高基本生活費、免稅額及身心障礙特別扣除額等等，若民眾想快速查詢、申報111年度所得及扣除額資料，可用手機登「這網站」馬上搞定，若想第一批拿到退稅額的民眾則可採「3方法」。

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據國稅局提供之法，民眾可經由「憑證及行動電話認證查詢」1機搞定報稅，以自然人憑證、已註冊健保卡、醫事人員憑證、行動自然人憑證、經財政部同意的電子憑證或行動電話認證為通行碼，用手機、平板或電腦登入「綜合所得稅申報系統」（https://efile.tax.nat.gov.tw/irxw/index.jsp），即可用網路快速查詢、申報所得及扣除額資料，接著再選用適合自己的繳、退稅方式。

▲用手機報稅僅要5個步驟快速搞定。（圖／財政部）
▲用手機報稅僅要5個步驟快速搞定。（圖／財政部）
若想臨櫃申報，則必須攜帶身分證正本、健保卡、薪資扣繳憑單及所得收入憑單，本人到各地區國稅局或其所屬分局、稽徵所臨櫃辦理，並填寫「綜合所得稅結算申報書」。

此外，綜合所得稅第1批退稅撥付日是7月31日，若想盡早拿到錢，民眾可透過「網路申報、線上登錄或電話語音」確認退稅額試算；或是於10日前，以書面方式向戶籍所在地稽徵機關確認的稅額試算退稅案件

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