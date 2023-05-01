NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整　勇士、國王G7大戰

NBA季後賽／湖勇大戰來了！Curry再戰詹皇　前4次皆已成美好回憶

▲Stephen Curry將和「詹皇」LeBron James在季後賽進行生涯的第5次交手。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry將和「詹皇」LeBron James在季後賽進行生涯的第5次交手。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

金州勇士今(1)日在客場以120:100戰勝沙加緬度國王，系列賽4-3晉級，將在次輪對戰洛杉磯湖人。這也將是Stephen Curry和「詹皇」LeBron James生涯在季後賽的第5次交手。

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Curry過去和James進行過無數次經典對決，「騎勇大戰」一直是NBA票房保證，此前4次都發生在總冠軍賽上，前者取得了3勝1敗的戰績；但後者在2016年率領騎士拿到隊史首冠，並且完成總冠軍賽史上唯一一次1-3落後逆轉

▲Stephen Curry將和「詹皇」LeBron James在季後賽進行生涯的第5次交手。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry將和「詹皇」LeBron James在季後賽進行生涯的第5次交手。（圖／美聯社／達志影像）
在James轉隊到湖人之後，兩隊分別在2020和2022年拿到總冠軍，可是皆沒有再交手過，僅在2021年附加賽進行過一次對決，當時湖人險勝晉級，但首輪不敵鳳凰城太陽遭到淘汰。

James和Curry季後賽交手盤點：

2015年是年輕的勇士第一次打進總冠軍賽，面對James率領的騎士，首次嶄露頭角。在騎士那一輪比賽飽受傷兵困擾的情況下，詹皇系列賽場均打45分鐘，攻下35.8分13.3籃板8.8助攻的可怕數據，不過勇士在使用「五小陣容」後，解決了騎士給他們帶來的挑戰，最終以4:2奪冠。

2016年勇士在例行賽拿下73勝，季後賽在西區決賽上演1-3大逆轉，不料同樣的事情自己也在總冠軍賽上遇到。在第4戰Draymond Green因惡意犯規遭禁賽後，系列賽氣勢發生消長，騎士連扳3場奪冠，James成為史上第一位在總冠軍賽上5項數據領跑全隊的球員

2017年Kevin Durant加盟勇士，組成了名震天下的「漢普頓五虎」，季後賽以16勝1敗的恐怖戰績奪冠，騎士在當年實力也很強勁，只可惜那時的灣區在紙面陣容上幾乎是無敵的。

▲球星Kevin Durant(中)當年加盟勇士的記者會、勇士總經理Bob Myers(右)、（圖／美聯社／達志影像）
▲球星Kevin Durant(中)當年加盟勇士的記者會、勇士總經理Bob Myers(右)、（圖／美聯社／達志影像）
2018年，Kyrie Irving離開騎士，讓這支球隊走向沒落，不過James依舊憑藉著超群的個人能力將球隊拖到了總冠軍賽。首戰他狂砍51分，但因JR Smith處理球的失誤，讓球隊錯失擊敗勇士的機會，最終他們遭到橫掃。

▲LeBron James(左)、JR Smith。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James(左)、JR Smith。（圖／美聯社／達志影像）
以下為勇士對戰湖人次輪的賽程：

G1：5月3日早上10點，Chase Center

G2：5月5日早上9點，Chase Center

G3：5月7日早上8點30，Crypto.com Arena

G4：5月9日早上10點，Crypto.com Arena

G5：5月11日，Chase Center

G6：5月13日，Crypto.com Arena

G7：5月15日，Chase Center

▲Stephen Curry將和「詹皇」LeBron James在季後賽進行生涯的第5次交手。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry將和「詹皇」LeBron James在季後賽進行生涯的第5次交手。（圖／美聯社／達志影像）

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