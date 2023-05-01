台中校園傳霸凌！高二男遭6同學設局 持球棒圍毆、腳踹
又見校園霸凌！上月21日晚間，台中一名就讀高二的男學生，疑似因與前女友分手，其他同學疑替女方出氣，設局約出男高中生到潭子石牌公園見面，現場共有6人（5男1女），其中3男涉嫌持球棒、腳踹毆打該名男高中生，過程還錄影，讓被害人身心受創。對此，台中市議員江和樹接獲陳情後，質疑校方處理機制反應慢半拍；而校方則回應，獲報後隔天已立即進行校安通報，也請來雙方家長，並對打人的學生做出懲處；警方表示，被害人家長已報案處理，全案將依妨害秩序、傷害罪送辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，男高中生疑因女友分手，遭女方友人設局教訓，上月晚間被約到潭子石牌公園見面，結果現場共來了5男1女，其中3男持球棒毆打、並用腳踹等爆打男高中生，其於3人則在一旁圍觀，還用手機拍下過程，導致受害人身心受創、不敢上學。事後被害人家長找上議員陳情，整起事件才爆發。對此，校方回應，事發後已立即進行通報，針對打人者不排除祭出嚴懲；議員江和樹則強調，希望相關單位重視校園霸凌案件，並呼籲「杜絕校園霸凌、維護孩童受教權、通報機制透明化、納入第三方機制」。
警方表示，受害男高中生已驗傷報案，家屬對3名打人學生提告傷害，其中有1人已到案說明，後續會再傳喚另外2人到案，針對涉案的6人，將依妨害秩序罪法辦，打人的3人，並另依傷害罪法辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110