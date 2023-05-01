自稱「宇宙之母」亂賣藥！中國籍邪教領袖在泰國被捕

泰國春武里警方4月29日召開記者會，宣布破獲一個由中國籍人士主導的邪教組織，一群人在租來的豪宅內傳播邪教，而且還非法販賣所謂的「靈藥」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《泰國頭條日報》報導，49歲的中國籍姓蘇女子（Hong Lian Su）以及60歲姓常男子（Chang Wen Hao），聲稱自己能與神交流，為人算命，且未經有關單位同意，私自販賣藥物，在泰國從事此類活動已經3年多，客戶多是中國遊客和泰國本地人。報導指出，泰國警方最初是在臉書上發現，有用戶透過社交媒體傳播邪教思想，自稱「獅子王國聯邦」，甚至創造了新的貨幣，通過線上社交媒體進行活動，並以聯合國的名義接受捐款和建立公信力。考量到有威脅社會安全的風險，泰國警方發現有關情況後立刻向上匯報，在收集證據後向芭提雅地方法院申請搜查令，逮捕5人。調查後還發現，犯罪人持虛假或過期簽證入境，將被依法追究法律責任。※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。泰國女子涉用氰化物謀財害命 疑似受害者增至20人專騙自己人！泰國警方逮捕中國詐騙集團 挑華人富商下手斯里蘭卡破產動物也遭殃！泰國贈予大象處境堪慮 民眾：快接回來選前大撒幣？泰國擬撥款110億元 補貼弱勢族群電費