NBA季後賽／Curry爆砍50分！勇士搶七120:100戰勝國王　晉級次輪

NBA季後賽／搶7戰勝國王魔鬼主場　勇士核心成員展現何為冠軍血統

▲Stephen Curry、Klay Thompson是大比賽生物，在季後賽完成無數次精彩的比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry、Klay Thompson是大比賽生物，在季後賽完成無數次精彩的比賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士又一次辦到了，在例行賽客場表現糟糕的他們，在這個系列賽於喧鬧、沸騰且充滿敵意的Golden 1 Center拿下兩場勝利。賽後總教練Steve Kerr說這已經是一支不同的球隊了，到了這種時刻，Stephen Curry、Klay Thompson和Draymond Green就會有所行動，用比賽中的細節去幫助球隊拿下勝利。

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在第6戰，勇士在場上的空間就是「一場災難」，所以昨天他們透過影片，找出為什麼在場上打得這樣雜亂無章的原因，今天球員們也做出很好的改進，打得更有紀律性，同時給予Curry製造了足夠的空間來發揮，最終他用38投20中、50分的表現帶領球隊在血戰中晉級。

勇士今天只有7次失誤、傳出25次助攻，他們在壓力極大的第7戰展現出冠軍血統，戰勝了自己的緊張，並完成了精采的比賽。Kerr說，「就是不去想結果，而是專注在過程，一次又一次的執行好設定的東西，在暫停時好好呼吸休息，我們的球員今晚做到了。」

對於比賽的策略和輪換細節，Kerr賽後不願意和媒體說太多，但他透露，今天主要是進攻端的發揮帶動了防守，因為他們拉開了空間、戰術執行的夠好，所以沒有發生那些失誤，以及之後隨之而來讓對手打出的轉換快攻。

這支勇士在2015年首奪冠軍後，這9年經歷了無數場大比賽，他們有些時候輸了，但大部分時候都挺了過來。Curry、Thompson和Green為主體的核心，總能帶給了球隊能量。

雖然Thompson今晚狀態不佳，但Kerr分享了從自己角度看到的貢獻，直言在這樣的一場掙扎的比賽中，選擇去幫助球隊的方式，決定了一名球員是否不凡，「當事情不順時，你怎麼去打球，那定義你是什麼樣的一名球員。我認為Klay今晚說明了為什麼他是一名偉大的攻守兼備球員以及冠軍選手。19投4中，但場上正負值卻是+30，他的防守讓人難以置信。」

而3場比賽替補出戰的Green，今天重新回到先發，他用8分8助攻6籃板2抄截打出一場「Draymond Green」式的比賽。他專注於攻防細節、大聲和隊友溝通，並且沒有失發生任何失誤。

我們已經看著這樣的勇士很多年了，他們在G7用一場大勝說明還不到回首的時候，但當那一刻來臨，球迷肯定會感觸良多。

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