NBA季後賽／搶7戰勝國王魔鬼主場　勇士核心成員展現何為冠軍血統

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勇士今天只有7次失誤、傳出25次助攻，他們在壓力極大的第7戰展現出冠軍血統，戰勝了自己的緊張，並完成了精采的比賽。Kerr說，「就是不去想結果，而是專注在過程，一次又一次的執行好設定的東西，在暫停時好好呼吸休息，我們的球員今晚做到了。」
對於比賽的策略和輪換細節，Kerr賽後不願意和媒體說太多，但他透露，今天主要是進攻端的發揮帶動了防守，因為他們拉開了空間、戰術執行的夠好，所以沒有發生那些失誤，以及之後隨之而來讓對手打出的轉換快攻。
這支勇士在2015年首奪冠軍後，這9年經歷了無數場大比賽，他們有些時候輸了，但大部分時候都挺了過來。Curry、Thompson和Green為主體的核心，總能帶給了球隊能量。
雖然Thompson今晚狀態不佳，但Kerr分享了從自己角度看到的貢獻，直言在這樣的一場掙扎的比賽中，選擇去幫助球隊的方式，決定了一名球員是否不凡，「當事情不順時，你怎麼去打球，那定義你是什麼樣的一名球員。我認為Klay今晚說明了為什麼他是一名偉大的攻守兼備球員以及冠軍選手。19投4中，但場上正負值卻是+30，他的防守讓人難以置信。」
而3場比賽替補出戰的Green，今天重新回到先發，他用8分8助攻6籃板2抄截打出一場「Draymond Green」式的比賽。他專注於攻防細節、大聲和隊友溝通，並且沒有失發生任何失誤。
我們已經看著這樣的勇士很多年了，他們在G7用一場大勝說明還不到回首的時候，但當那一刻來臨，球迷肯定會感觸良多。
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