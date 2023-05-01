「恙蟲危機」悄降臨！被咬死亡率可達6成 預防就用這5法
蟲蟲危機在身邊！有學者發現高雄柴山獼猴已被恙蟲寄生，還有人畜共通的疱疹B病毒及阿米巴原蟲，國家自然公園管理處呼籲，上山別再餵食、接近獼猴。除此之外，在戶外露營、遠足等活動中，也有很高的機率被恙蟲叮咬，新竹市衛生局便說明，被咬後若不即時就醫，死亡率將會達到6成，並提供5個預防方法。
記者李惠婷/綜合報導
新竹市衛生局於臉書指出，恙蟲常見於戶外野營、露營和遠足等活動，經過草叢遍佈的環境時務必多加小心，且恙蟲可以存活在衣服上數日，故返家後須盡快沐浴並換洗衣物，以降低恙螨感染的機會。
何為恙蟲
恙蟲是一種活躍在夏季的寄生蟲，常見於戶外野營、露營和遠足等活動，宿主主要是動物，當人類被恙蟲叮咬後，容易傳播名為「恙蟲熱」的疾病。
被叮咬後會出現的症狀
1.發燒、頭痛、出汗、黏膜充血、淋巴腺發炎腫大、焦痂等。
2.發燒約一週後皮膚會出現紅疹，被叮咬處會出現無痛性結痂，若未即時治療恐導致心肌炎、中樞神經系統炎症和脾臟損傷，死亡率可達6成。
如何預防
1.穿著淺色長袖、長褲，避免裸露肌膚。
2.使用含有DEET的蚊怕水或防蚊液等防蚊措施。
3.避免在樹林或灌木叢中行走或停留。
4.在戶外活動後應該立即檢查身體上是否有恙蟲。
5.如發現恙蟲，應使用鑷子等工具輕輕將其拔出，避免擠壓恙蟲。