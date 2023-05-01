周杰倫被批「新專輯多難聽心裡沒數」 罕見回嗆網友：總有在吠的
周杰倫（周董）去年7月發行的新專輯《最偉大的作品》，日前打敗BTS、BLACKPINK、泰勒絲，拿下IFPI（國際唱片業協會）公布的2022「全球十大專輯銷量榜」第一名，他在IG發文問「如果已經是第一名的人，要怎麼變？」被大批網友攻擊「新專輯多難聽你心裡是真沒點數啊」，對此，周董罕見回嗆：「總是有在吠的。」
記者楊穎軒／綜合報導
上月29日，周董發文寫下：「有些藝術家一輩子在求新求變，有些人不變應萬變，請問如果已經是第一名的人要怎麼變？」附上一個笑到流淚的表情符號，歌手魏嘉瑩留言「沒輸！不需要改變」，粉絲回覆：「哥不用變，永遠地表最強」、「第一名的人不是改變自己，是要去改變世界的」！
不過大多數的網友認為周董一席話太過自傲，感嘆「我喜歡的不是這樣的周杰倫，感覺那個藝術天賦溢出來的周杰倫已經死了。去年的新專輯出來後感覺很失望，畢竟磨劍6年，可你偏偏倚靠這張最廢的專輯稱自己第一」、「自我滿足才是殺死藝術的罪魁禍首，我以為你不會，但看來是我錯了」、「也太自戀了吧」、「新專難聽的那個樣子還好意思這麼說」、「林俊傑比你強多了」、「真正的大師，永遠都懷着一顆學徒的心」、「做為你23年的粉我說句發自内心的話，如果你認為你已經是第一名了，你真心想要一些改變的話，那你就忘記你是第一名這件事」！
也有粉絲看不下去，跳出來護主：「不認同的就不要聽就好了啊！第一名擺在眼前啊！真的沒有人需要你們的指教欸～不要管他們！開開心心和家人相處吧！期待你的台灣演唱會！」
看完正反評論後，周董在限時動態分享一隻狗對著一批馬吠叫的照片，寫下：「因為高處不勝寒！在圈子這麼久了，總是有在吠的，不過第一名而已，有什麼呢？對吧？」後來再發了一張相片，在狗的對話框寫道「我就是想來留言引起注意，你不是第一名！你不是你不是！」馬的對話框寫著：「沒有周氏幽默的朋友們，請別來我的地盤。」對於不懂幽默感的網友感到哭笑不得。