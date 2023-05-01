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違停瞎扯牙齒痛！台北男拒檢「飛車逃竄」　警掏槍圍捕起獲海洛因

▲詹男不顧後車廂未關閉，就猛踩油門逃逸。（圖／翻攝畫面）
▲詹男不顧後車廂未關閉，就猛踩油門逃逸。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐／綜合報導

台北市一名詹姓男子（39歲），上月16日將車輛違停在艋舺大道、西藏路口處遭盤查，雖詹男一度假意配合，並供稱因牙齒痛才會違規，但仍遭眼尖警員發現車內有疑似毒品器具、針頭，詹男見無法瞞混過關，立刻猛踩油門往莒光路逃逸，最終受困車陣之中落網，訊後已依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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據了解，4月16日下午2時許，詹男因違規停車遭盤查，過程中警員發現其車門旁有施用毒品的針頭，內部還留有不明液體，遂在現場依規定進行檢測，但在等待時，詹男卻突然發動引擎，不顧後車箱仍未關閉，加速逃往莒光路一帶。

▲警員在詹男車內尋獲吸毒用針頭。（圖／翻攝畫面）
▲警員在詹男車內尋獲吸毒用針頭。（圖／翻攝畫面）
2名警員為避免傷及無辜，隨即上車鳴笛尾隨，最終趁詹男被卡在車陣中時，持槍將其拖離駕駛座逮捕，經查，詹男車內共有毒品海洛因1包(毛重3.3公克)、安非他命2包(毛重0.45公克)及施用毒品的針頭11支、毒品吸食器1組，訊後已移送台北地檢署偵辦。

▲警員在詹男車內查獲海洛因等毒品。（圖／翻攝畫面）
▲警員在詹男車內查獲海洛因、安非他命等毒品。（圖／翻攝畫面）
萬華分局也再次呼籲民眾，施用毒品傷財傷身，必須要遠離毒品誘惑切勿沉迷，吸毒一時、毒害終生。另民眾如發現可疑或不法情事應立即向警察機關報案，警方亦持續維護社會治安，以保障民眾生命財產安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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