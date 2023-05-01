430國際珍奶日！手搖飲「買一送一」　超過40間優惠一篇喝爆

7-11水餃、雞腿米糕買1送1　全聯51勞動節「特價清單」公開

▲7-11推出飲品、日用品、冷凍食品買1送1、買10送10；全聯也有51勞動節線上促銷，特價清單一次看。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11推出飲品、日用品、冷凍食品買1送1、買10送10；全聯也有51勞動節線上促銷，特價清單一次看。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

7-11慶祝第6711店「千塘門市」開幕不手軟，連續祭出多重優惠活動，其中最受消費者喜愛的買一送一也沒少，多達17款商品都是半價買送，包括能量飲、氣泡水、洗衣精，還有麻油雞腿米糕、鮮肉水餃等。全聯響應51勞動節，在「PXGo!全聯線上購」推出超過80個品項買一送一起，《NOWnews今日新聞》整理7-11、全聯特價清單一次掌握。

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🟡7-ELEVEN
大手筆慶祝6711店「千塘門市」開幕，即日起至5月3日期間，除了會員消費單筆滿222元現折22元之外，還有飲料、冰品、精補飲買10送10，以及日用品、冷凍食品買1送1。在飲品部份，首推氣泡水平均15元、鹼性水平均10元、ROASSTA拿鐵455ml平均20元。

而日用品部份，迪士尼加厚濕巾、蘇菲褲型衛生棉、白蘭洗衣精補充包、多芬沐浴乳、DUSKIN洗碗精都是買一送一，單件最低25元起。至於冷凍食品共4款買一送一，包括實境節目《嗨，營業中》的衍生品牌「嗨！Hi，Come in」，旗下麻油雞腿米糕、黑松露鮮肉水餃換算下來都是5折，雪之戀湯圓平均29元、鮮蝦雲吞湯不到40元。

▲7-11針對6711店開幕推出眾多促銷。（圖／7-11提供、記者整理）
▲7-11針對6711店開幕推出眾多促銷。（圖／7-11提供、記者整理）
此外，7-ELEVEN這次特別和台啤聯手，推出「6711店金罐限定包裝」，紙盒內側附上刮刮卡，有機會抽中iPhone 14 Pro、五星飯店雙人住宿券等大獎。即起至5月31日限定販售，金牌台灣啤酒紀念閃亮金罐330cc（6入組）售價199元。

▪頭獎：iPhone 14 Pro 256GB（1名）
▪貳獎：喜來登大飯店雙人住宿券（2名）
▪參獎：福容大飯店雙人住宿券（5名）
▪肆獎：金牌台啤造型小冰箱（20名）
▪現品獎：再來一罐0.33L金牌啤酒(一般版，限全台7-ELEVEN實體門市兌換，兌換期限至2023年5月31日)

▲金牌台灣啤酒紀念閃亮金罐330cc（6入組）售價199元。（圖／業者提供）
▲6711店金罐限定包裝，6入組199元。（圖／業者提供）
🟡全聯
迎接51勞動節，「PXGo!全聯線上購」舉辦限時感謝祭，至今（1）日截止，購買分批取單筆每滿1000元送1000限時福利點，最高回饋10%；另一亮點則是生鮮雜貨超過80個品項買一送一起，雖然整體來說，半價商品極少，但整檔有不少人氣商品，包括挪威鹽鯖魚切片平均60元、阿奇儂×法朋老奶奶檸檬蛋糕雪糕平均單支30元。

📌80個品項買一送一起特價清單（點此連結）

▲阿奇儂×法朋老奶奶檸檬蛋糕雪糕平均單支30元。（圖／全聯提供）
▲阿奇儂×法朋老奶奶檸檬蛋糕雪糕平均單支30元。（圖／全聯提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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