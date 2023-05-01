「北一女神」蔡瑞雪媽媽罕見曝光 網友第一眼認錯：以為姊妹合照
26歲「北一女神」蔡瑞雪憑無害笑容、清新氣質圈粉無數，赴韓國參加選秀節目後返台衝刺演藝事業，積極經營YouTube頻道，也嘗試戲劇演出，人氣不俗。她近日在IG分享和媽媽的合照，大批藝人、粉絲完全不敢置信，「媽媽也太美了吧！」
記者楊穎軒／綜合報導
母親節即將到來，蔡瑞雪難得PO出與媽媽拍的沙龍照片，只見蔡媽媽一頭秀髮烏黑亮麗，與女兒一樣有張錐子臉、水漾大眼睛、迷人臥蠶和性感唇形，且外貌維持得宜，狀態相當好，母女倆臉貼臉或是親暱摟肩，乍看之下還真的像一對姊妹花。
蔡瑞雪在配文感性地寫下：「今天的主角不是我，是我的女王，常常大家都說媽媽美的像女王，媽媽最Queen的模樣，不僅僅是外表亮眼而已，記得小時候，總覺得媽媽好美，不管是每天堅持幫我們送午餐，還是帶著我們遊山玩水，媽媽陪伴著我們的歲歲年年。」
母女合照一曝光，藝人好友和粉絲紛紛留言「我以為是姊妹」、「媽媽太美了吧！好猛」、「兩個都美到不可思議...」、「媽媽好漂亮！是姊姊無誤」、「媽咪也太美了吧！也是韓劇走出來的顏值」、「媽媽看起來頂多35歲」、「阿姨太美了啦！妳遺傳到媽媽仙女基因」，連周湯豪也留下高舉雙手的符號，掀起一波討論。