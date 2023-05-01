51勞動節2區還有雨！本週全台「熱如盛夏」 下波變天時間出爐
51勞動節老天還算賞臉，雖然北部及東北部氣溫仍稍涼，但降雨僅限東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其餘各地都是多雲到晴的穩定天氣。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，從今天開始氣溫會逐日回升，一直到週六（5/6）各地都是晴朗穩定的天氣，進入梅雨季後的低一波鋒面在下週日（5/7），詳細影響還有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日各地區平地低溫大約落在攝氏16至19度，在預報上，今、明（5/1至5/2）各地為多雲時晴，山區午後及東半部有零星飄雨的機率；氣溫逐日回升。今日各地區平地氣溫分佈為，北部攝氏16至26度，中部攝氏18至31度，南部攝氏19至34度，東部攝氏18至30度。
吳德榮提及，在最新模式模擬顯示，週三至週六（5/3至5/6）台灣處在暖氣團內，各地晴朗穩定，僅山區午後偶有零星飄雨的機率；且白天「熱如盛夏」，預計北台高溫升至攝氏33度、中部攝氏35度、南部更達攝氏36度以上，民眾活動，應注意防曬、防中暑。
下週日「梅雨季」第一道鋒面抵達，不過其性質屬於「移動性鋒面」，大約1天就快速通過，鋒面結構模式還在調整，因此何時受影響？雨勢及雨量又如何？有待持續觀察，中央氣象局則表示，當天中部以北、東半部地區及澎湖有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨，金門、馬祖也有局部短暫雷陣雨的機率，整體來說，當天鋒面易下雨，東北季風讓氣溫下降。