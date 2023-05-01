名家論壇》朱駿／侯友宜的杯子會打臉自己

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幾天以來的事實已呈現，這當然是一個破爛無比、越說越亂、越給自己惹麻煩的比喻。就具象的實物而言，杯內之水連同杯子的體積大小就只是多了杯子薄薄的厚度罷了。如果以此形象映射到侯友宜所說的中華民國（杯子）與台灣（水）的關係，那麼，中華民國的領土應該就只比台灣陸地多一圈可能連12海浬都不到的範圍吧？這合乎憲法嗎？
換言之，這個「共生體」集合的領域就只在台灣，也就是「中華民國台灣或台灣是主權獨立的國家」，與中國大陸只有過去的歷史與現在的地理關係，沒有現實與事實的兩岸一中關係，是鄰國關係，是「兄弟之邦」，是「特殊國與國關係」，就是「一邊一國」。換言之，有人主張的「憲法一中」在侯友宜的比喻中是無法找到立足點的。「杯水理論」本質上就是台獨路線，是民進黨想要的結果！不知侯意識到了嗎？
侯友宜對兩岸關係的定位應該在「杯水理論」表達得很清楚了，邏輯結果恰恰就是蔡英文的「中華民國台灣」，蔡的說法也是「中華民國和台灣」連在一起，「難以割捨」啊！當了人家的喇叭、跟班與轎夫，怎麼「與二○二四潛在對手做出區隔」？那麼，不論侯與團隊將來如何批判賴清德，他的兩岸論述應該脫離不了「四個堅持」的籠罩，如何能如其幕僚為其解釋所說的「區隔民進黨的『中華民國台灣』論點」？
現今青少年國家認同混亂，認知錯誤，是台灣的大不幸、大悲劇、大困境。究其原因，不就是國民黨長期論述怠惰、理念虛空、價值混淆、膽小怯懦、投機短線，以致沒能提出根據事實基本面、可以感召人心的政治戰略所造成的嗎？馬英九應為禍首吧？如今還倒果為因，以此為道理，不知改過，反倒以自己造成的錯誤結果為出發點，繼續應和民進黨把台灣搞到今天兵凶戰危、受國際強權宰制剝削的悲劇路線，是天意，還是人禍？
其實不只這些，賴清德譏笑國民黨在國家認同上如罹患「精神分裂症」，國民黨反批賴清德「精神分裂」，朱立倫4月26日在中常會批評賴清德時表示，「賴過去堅持台獨，現在卻要和平保台，想拿國民黨的香來拜民進黨的神主牌，才是精神分裂的自我介紹。」好像民進黨抄國民黨路線，如今當了民進黨蔡英文路線的喇叭、跟班與轎夫而無絲毫自覺，不是實際上都同時罵自己「精神分裂」嗎？對照國民黨的歷史，症狀不是更嚴重嗎？
侯陣營可能是打著這樣的算盤，先騙得選票選上再說，吃定藍營支持者會含淚買單，同時老共會認為，國民黨無論如何總比民進黨好得多。最終可能還是人算不如天算的，縱使選上，後遺症會很難消化，難保不再來一次更大規模的太陽花運動。何況，論述混亂無力，現在有被郭台銘趕超的危險。
由於兩岸情勢已起本質的變化，今年大選可能三腳督，原本兩岸路線應該是一個三方爭議的重點之一，可以根據事實基本面務實攻錯論證，讓台灣民眾對實際情勢有更清楚與真實的認知，這樣才有機會為台灣發展出一套高級的政治戰略，依賴政治戰略而非軍事方略才能有和平的機會與希望。可惜，柯文哲也是走在「中華民國台灣」這條路上的，三方沒什麼差異。
在這次大選，兩岸議題之爭應沒有實質意義了，剩下的就只會是訴諸生物慣性之情緒認同的概念抹紅與抹獨、戰爭與和平的荒謬假設等等，使用沒意義的虛假話題相互憑空抹黑攻擊而已，只會有盲目的情緒發洩，沒什麼道理與務實方案可言。
既然侯友宜這條「杯水路線」就是跟著蔡英文的「中華民國台灣」邁進，必然會「成為強國的棋子」，被強國盡情玩弄，就是打臉自己。
侯友宜4月28日再度談及「杯水理論」時說，「應讓國際社會正視中華民國存在，也要凝聚台灣內部共識，讓大家清楚中華民國與台灣密不可分，就像杯子與水『覆巢之下無完卵』」。
為了解釋「杯水說」，又搬出「覆巢之下無完卵」，中華民國又變成了巢，台灣便又成了卵蛋？就人民對具體實物的印象來說，杯水與巢卵差距很大，這種解釋只會令自己的說法越來越離譜，笑話越鬧越多越大條！
大陸的人心也早起變化，台灣政治人物不能不知，不善加利用引導以為台灣之助。侯友宜應趕快丟掉杯水與巢卵，回歸事實基本面與一般經驗法則，好好了解兩岸的歷史與問題的根本，直指病灶，直指人心，利用中共還難以出手的形勢與其間，提出具備跨越台海號召人心的政治戰略才是正道正法。
最壞情況未到發生時刻，大家都會異常勇敢，大聲說「不畏戰，不懼戰」或「保衛中華民國台灣的安全與主權」之類的大話，腦子充滿戰爭卻忘了最重要的政治戰略，隨興錯誤比喻現實情況，誤導自己的思維邏輯，必定走上高風險之路，卻又寄望永保和平。可能嗎？
●作者：朱駿／時事評論人
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