今日廣場》劉世昌／王鴻薇胡亂指控，是對民主的無知與不擇手段

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在最近的一起爆料事件中，王鴻薇指控合庫董事長雷仲達的女兒在合庫銀行擔任分行襄理，但事實上，合庫銀已經發表聲明澄清，雷仲達女兒僅為一般行員，至今仍為最初階5職等職員。這樣的指控顯然是草率而未經查證的，對於一位立法委員而言，這種行為實屬不負責任。
王鴻薇的烏龍爆料連連，讓人不禁質疑她是否真的能夠承擔起立法委員的重任。作為民眾的代表，立法委員應該時刻保持警惕，對於未經查證的資料要持懷疑態度，避免將謠言擴散，影響公眾輿論。
從合庫銀行的聲明中，我們可以看到行員到襄理的升遷過程是公平公正的。首先，合庫銀行每年都會舉辦公開招聘，甄試過程透明，由金融研訓院負責。在這個過程中，雷仲達女兒也不例外，她是經由金融研訓院舉辦的公開甄試分發至分行任職。事實上，雷仲達女兒在首次報考合庫時並未被錄取，而是在經過一年的努力後才順利進入合庫銀行，這充分證明了合庫銀行招聘過程的公平性。
與此同時，雷仲達女兒以5職等3級進用，與其他新進同仁擔任一般職員並無差別待遇。這樣的事實顯示了合庫銀行的招聘和晉升制度是公平和公正的，而王鴻薇卻在未查證的情況下就隨意指控，這無疑是對公平公正的招聘制度的污名化。
然而，王鴻薇的烏龍爆料遠不止這一次。日前，她還爆料某官員的喜相逢餐會有黑道參與，她的標準似乎相當荒謬：難道只要穿黑色衣服的就是黑道？這樣毫無根據的指控，不僅對無辜的官員造成困擾，更加削弱了她所作爆料的可信度。
事後證明被王鴻薇指控「因吃飯而升官」的公務員，事實上是在職等符合任用資格下循序晉升，並非她惡意指稱的「三級跳」，但卻不見王有一句道歉！如此胡亂地批判，難道她意圖扼殺台灣所有公務員的升遷管道嗎？這樣的行為不僅無助於建設性的討論，反而會使公務員在面對升遷時感到無端的壓力和恐懼。
在此，我們必須嚴正指出：王鴻薇的草率行為和不負責任的指控，對台灣社會的民主制度和公共部門的運作造成了極大的傷害。一個民主國家應該致力於維護公平正義，而非任由這些不實的爆料破壞社會的基本信任。是時候讓王鴻薇意識到她的錯誤，停止這種胡亂批判的行為，以免對台灣社會的穩定和發展造成更大的影響。
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