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iPhone手電筒又亮了、APP一直要評分！專家曝「惱人功能」關閉法

▲科技YouTuber Tim哥分享關於iPhone的惱人功能，以及如何關閉設定。(圖／翻攝3CTim哥日常YT)
▲科技YouTuber Tim哥分享關於iPhone的惱人功能，以及如何關閉設定。(圖／翻攝3CTim哥日常YT)

記者周淑萍/綜合報導

是不是偶爾iPhone會誤觸手電筒，毫無知覺下就成為了全場閃亮的焦點；或是玩手遊突然跳出來要你幫App評分；還有iCloud 總是提醒空間不足。這些狀況帶來的小困擾，其實都可以解決，科技YouTuber Tim哥就來手把手教你，該如何關閉這些超惱人的功能，讓你用起iPhone更加順暢。

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📍誤觸手電筒：iPhone待機待機的桌面上有手電筒的快捷鍵，常常在不經意的狀態下就按到，無意識成為全場發亮的焦點，為了避免此困擾，可以更改設定減少誤觸。

路徑：設定→輔助使用→觸控→觸覺回饋觸控→將觸控持續時間勾選「慢」

▲如果經常誤觸手電筒，Tim哥建議可以把觸控持續時間勾選「慢」，藉此減少誤觸的情況產生。(圖／翻攝3CTim哥日常YT)
▲如果經常誤觸手電筒，Tim哥建議可以把觸控持續時間勾選「慢」，藉此減少誤觸的情況產生。(圖／翻攝3CTim哥日常YT)
📍iCloud 空間不足：因為蘋果只有提供5GB的使用空間，容量滿了之後就會一直提醒要升級付費，其中又以照片備份最吃空間，Tim哥建議如果沒有多買雲端空間的計畫就可以關閉同步照片備份功能，但務必要有其他備份方式才行。

路徑：設定→頂部Apple ID→iCloud→照片→關閉「同步此iPhone」

📍關閉APP評分：玩遊戲或是使用某些App時，經常會跳出需要替該App評分，如果是使用到一半的狀態下，真的會覺得非常干擾，如果覺得困擾的話可以到設定內關閉，幫助使用App的順暢感。

路徑：設定→App Store → App內評分與評論「關閉」


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