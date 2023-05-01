開直播猥褻老人！女護理師爽拿粉絲抖內 遭判拘役、沒收25萬
台南市一名李姓女護理師，去年8月間在某長照中心任職時，被爆出猥褻男住民，並拍下過程經營色情直播賺外快，僅1個半月就獲利25萬，案經審理，台南地院依網際網路供人觀覽猥褻影像罪判處其拘役50日，沒收所得25萬元。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，27歲的李女去年8月間以暱稱「護濕辣嬌」在色情直播上發布影片，拍攝地點大多在長照機構辦公室、病房，為吸引會員點播觀看刷禮物，她除了裸露下體、使用按摩棒自慰外，甚至還男住民做出猥褻行為，短短一個多月就獲利20幾萬。
雖然影片獲得不少點閱，但卻引發不少爭議，有會員因認為不尊重住民上網爆料，這才讓全案曝光，台南地院審理後，認為李女將猥褻影像上傳直播網站，藉此賺取金錢敗壞社會善良風俗，但考量她犯後坦承犯行，態度尚可，故以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處拘役50日，至於直播收入所得25萬元則宣告沒收。
※【NOWnews 今日新聞
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