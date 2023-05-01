洪欣、張丹峰宣布離婚！他被爆「偷吃經紀人」反嗆：等我律師函
52歲香港女星洪欣演過《少年五虎》、《刁蠻高公主》等電視劇，曾與富商劉鑾雄傳過緋聞，2009年二嫁小10歲大陸男星張丹峰，但結婚第8年起，男方被爆出偷吃女經紀人畢瀅，近年頻頻傳出婚變，今（1日）凌晨，洪欣突然發文宣布離婚，關鍵字火速登上微博熱搜。
記者楊穎軒／綜合報導
洪欣今晨3點多PO文寫下：「我和張丹峰不再是夫妻關係。」大批網友留言「這是我看過最不虛偽的離婚官宣」、「突然大半夜發，是捉奸了嗎」、「脫離苦海祝願生活更好」、「恭喜姐姐擺脫爛人，以後都是花路」！有人發現，洪欣從半夜2點多開始，一連重發了3次離婚聲明，網友詢問原因，她回：「某人一直刪我微博。」
張丹峰隨後在凌晨4點半發文：「對，不過了！」附上3個扶額頭苦笑的表情符號，網友質問他「所以是刪不過來了才回應的嗎？」他反擊「你哪隻眼睛看到我刪了」，有人譏「和畢瀅過嗎？」張丹峰回嗆「和你過，咋樣」、「等我律師函喔」，有網友狠酸「挺幼稚的，就是一副做錯事還死要面子的感覺」，他不甘示弱回覆：「我只會罵造謠誹謗的人，麼麼噠！」
2018年起，張丹峰就傳出和經紀人畢瀅有染，不僅疑似在飯店共度良宵，還擁有多款情侶裝，但都遭張丹峰駁斥，當時洪欣還發聲力挺老公，怎料，隔年，張丹峰又被拍到與畢瀅在同一間房待了7小時，女生甚至只穿睡袍從房間走出來，張丹峰一樣發律師聲明澄清，並與畢瀅解約，如今和洪欣結束14年夫妻關係，網友都認為是預料中的事。