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「食道癌」存活率不到2成　降血脂新療法提高抗癌效果

「食道癌」存活率不到2成　降血脂新療法提高抗癌效果
「食道癌」存活率不到2成　降血脂新療法提高抗癌效果

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】裕隆集團前董事長嚴凱泰及藝人安迪在壯年時都因食道癌逝世。由於食道癌好發50歲壯年男性，平均死亡年齡不到60歲，尤其食道癌不易發現，有高達7成發現時已是晚期，存活率不到2成。

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輔仁大學AI發展中心吳思遠教授、陳銘芷所長及謝邦昌副校長與羅東博愛醫院腫瘤中心團隊合作，發現「降血脂療法」會與化放療產生協同作用、降低化放療毒性，這項研究已發表在胸腔腫瘤領域排名第一的醫學會會刊。

台灣9成為鱗狀細胞癌　預後較差

輔仁大學AI發展中心吳思遠教授指出，食道癌分為「鱗狀細胞癌」和「腺癌」，好發於50-60歲男性，發生部位以食道中下段居多，且台灣9成為鱗狀細胞癌患者，預後較差。

而與腺癌以腫瘤遠端復發不同，鱗狀細胞癌常局部復發，5年存活率僅不到20%，因此局部控制非常關鍵。標準的治療方法包括手術、放療和化療等，但是由於毒性較高放射治療劑量無法更高，常常治療效果並不理想，許多患者在治療後不久就復發了。

降血脂療法Statins藥物　用作抗癌劑

由於食道癌猶如無聲殺手致命率高，輔仁大學江漢聲校長帶領AI發展中心團隊針對醫療大數據進行研究，過去的結果顯示，降血脂療法Statins藥物可以使細胞停留在G1期，從而使細胞對化療和放射治療更加敏感。吳思遠教授與研究團隊進一步發現，Statins藥物能夠與化療和放療產生協同作用，而且具有抗增殖、促凋亡、抗侵襲和增強放射敏感性的特性，這使得它們可以用作抗癌劑。

克服化放療抗藥性　提高總體生存率

除了作用抗癌劑，團隊還發現Statins藥物還可能能夠克服化放療的抗藥性，增強其抗癌效果，並減少其毒性，從而有助於提高食道癌患者的總體生存率和食道癌特異性生存率，同時減少治療副作用。這項研究成果己發表於胸腔腫瘤領域排名第一的Journal of Thoracic Oncology。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57597

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