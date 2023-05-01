藍議員護航侯友宜英文能力　羅致政再嗆：講中文內容也很差很混

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羅致政進一步說，但他仍對侯友宜感到失望，因為身為新北市民，甚至是新北市的民意代表，對於侯友宜即便是用中文致詞，都未能把握重要國際場合的機會，展現新北市首長的格局高度，甚至是新北市的國際面貌，實在感到惋惜。
羅致政說，到底是侯友宜的幕僚無能力為市長準備一個像樣的致詞稿？還是侯友宜不把這國際活動當一回事，隨便講幾句話應付一下？
對此，江怡臻稱，侯友宜講不講英文，出訪新加坡時對方都沒有意見；葉元之則表示，難道羅致政會講流利的英文就比較高尚嗎？
相關發言持續引發論戰。羅致政今日再表示，看到國民黨議員的回應真的覺得很可笑，看來他們根本搞不清楚。他說，重點根本不在英文說得好不好，是在中文致詞的內容太差太混，請要幫侯友宜辯護的國民黨議員們說說，「致詞內容好不好？」
侯友宜當日於晚宴致詞時說，昨天到新北市的淡水逛、參觀遊輪，好不好玩？「你們應該主辦單位，譚理事長、還有我們江前會長齁，你們應該把貴賓齁，多留幾天」。由於新北市有許多好玩的地方，如果明天還有機會的話，是不是我可以有機會再幫各位多服務一下？
侯友宜還說，「Yeah. Good. Tomorrow. Once more」，其實新北市是全台灣最大的城市，那光新北市的獸醫師就有600個獸醫師，所以對全國大概數一數二最多的獸醫師。所以新北市的這些寵物照顧得非常得好，所以請大家安心。
侯友宜接著還說，竉物未來搞不好會比出生人口還多，新北市一定會照顧得更好，所以希望這一場會議讓人類的健康跟動物的健康跟環境因素能夠全球衛生一體，照顧所有的永續環境、永續農業，謝謝大家。