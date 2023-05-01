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暑期職場體驗也有薪水可拿　教育部推650個有薪職缺供大學生報名

▲教育部青年發展署推出「青年暑期社區職場體驗計畫」，提供650個有薪職缺。（圖／教育部提供）
▲教育部青年發展署推出「青年暑期社區職場體驗計畫」，提供650個有薪職缺。（圖／教育部提供）

記者許家禎／台北報導

為協助在學青年及早規劃職涯，教育部青年發展署推出「青年暑期社區職場體驗計畫」，提供650個有薪職缺，鼓勵青年於暑假期間利用1.5個月探索社區產業、社會公益非營利組織職場，發揮自身專才為所屬單位所用，並且能夠賺取共3萬9600元的薪資。計畫自即日起至6月14日開放投遞履歷，可至「RICH職場體驗網」查看報名。

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針對「青年暑期社區職場體驗計畫」，教育部指出，去（111）年計畫於體驗結束後辦理成果競賽，其中財團法人基督教救世軍－國立臺中教育大學諮商與應用心理學系查明宜與義守大學職能治療學系顏妤庭榮獲競賽第3場社會公益組第三名。2人於職場體驗期間擔任活動助理一職，各自以科系所學專業為基礎融入營隊活動，為兒少設計出一套完整的課程，也讓自身對未來有更具體的規劃，共同打造了一個難忘又有意義的暑期時光。

讓查明宜印象最深刻的是設計情緒相關課程，藉由小組討論及上台分享，進一步讓兒少認識自身性格，也從中練習情緒管理。查明宜表示，過往的教學經驗都是以諮商團體為主，而帶領系列課程則是一種新的挑戰，需要針對不同的課程形式進行相對應的設計和發想，藉由此次體驗經驗，期待未來在助人工作上能有更多的突破。

顏妤庭則提及，由於本身的職能治療專長，因此籌劃「輔具認識、設計及運用」課程，讓兒少在課程期間嘗試自行發想設計輔具，而自身於教案撰寫過程中，也學習如何以兒少可以理解的方式將專業知識帶入活動，並透過此機會了解有效運用時間處理事務的重要性。

此外，2人也在營隊帶領期間協助安撫情緒不穩的學員，藉此觀察同仁危機處理的方式，嘗試梳理出自己的解決辦法，以便在未來工作場域面對突發狀況能有所準備。從2人分享得知，參與計畫不僅激發了對公益組織發展的好奇心，更激勵他們能運用自己所學專業知識回饋社會。

教育部指出，計畫提供多樣化職缺機會，包括：活動執行、行銷企劃、文創設計、導覽解說、攝影剪輯等，讓學生能夠依自身興趣做選擇，實際走進社區體驗在地風情與文化。體驗期間為7月3日至8月16日，共1.5個月，體驗過程均有專人指導，教育部青年署也會適時提供關懷協助。名額有限，歡迎35歲以下大專以上在學青年把握機會踴躍投遞履歷。

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