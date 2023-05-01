暑期職場體驗也有薪水可拿　教育部推650個有薪職缺供大學生報名

我是廣告 請繼續往下閱讀
讓查明宜印象最深刻的是設計情緒相關課程，藉由小組討論及上台分享，進一步讓兒少認識自身性格，也從中練習情緒管理。查明宜表示，過往的教學經驗都是以諮商團體為主，而帶領系列課程則是一種新的挑戰，需要針對不同的課程形式進行相對應的設計和發想，藉由此次體驗經驗，期待未來在助人工作上能有更多的突破。
顏妤庭則提及，由於本身的職能治療專長，因此籌劃「輔具認識、設計及運用」課程，讓兒少在課程期間嘗試自行發想設計輔具，而自身於教案撰寫過程中，也學習如何以兒少可以理解的方式將專業知識帶入活動，並透過此機會了解有效運用時間處理事務的重要性。
此外，2人也在營隊帶領期間協助安撫情緒不穩的學員，藉此觀察同仁危機處理的方式，嘗試梳理出自己的解決辦法，以便在未來工作場域面對突發狀況能有所準備。從2人分享得知，參與計畫不僅激發了對公益組織發展的好奇心，更激勵他們能運用自己所學專業知識回饋社會。
教育部指出，計畫提供多樣化職缺機會，包括：活動執行、行銷企劃、文創設計、導覽解說、攝影剪輯等，讓學生能夠依自身興趣做選擇，實際走進社區體驗在地風情與文化。體驗期間為7月3日至8月16日，共1.5個月，體驗過程均有專人指導，教育部青年署也會適時提供關懷協助。名額有限，歡迎35歲以下大專以上在學青年把握機會踴躍投遞履歷。