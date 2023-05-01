喊話不會被打敗！顏寬恒：用詐領助理費起訴我是莫大侮辱

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之後顏寬恒又被查出曾聘林進福擔任公費助理，涉嫌用人頭詐領助理費，部份得款支付購買瑪莎蒂等名車，4月26日依涉嫌《貪污治罪條例》的利用職務機會詐取財物罪、《偽造文書》等罪名起訴；陳麗凌依《偽造文書罪》起訴，其弟顏仁賢也因南屯區817招待所涉嫌竊佔公有地，依《竊佔罪》起訴。
該案起訴時正好在大甲媽遶境期間內，昨晚大甲媽完成回鑾安座大典，今早顏寬恒主動在服務處開記者會說明，他表示遶境對鄉親非常重要，期間自己不回應任何政治問題，故於今（1）日記者會向大家說明，針對這些抹黑、追殺、攻擊，自己不會再忍，要全力反撲。
對於三項罪名他一一說明，一、竊佔國有地。該房舍於2014年到2016年由承包商提出綠美化申請，但遲遲無下文，妻子於是在1021年國產署公開標案公開標租時合法得標，若如此也算是侵占國土地，國產署要不要負責？檢察官若要追溯責任，該是他們夫妻、還是當時的承包商？他呼籲檢方不要搞錯對象。
二、去年的房屋買賣，是透過合法履約專戶進行買賣，至於買方的錢怎麼來，他根本不知道。他問，一般人賣房子，會知道對方錢哪兒來嗎？這會不會太誇張？
三、貪污助理費的部份，林進福係於107年1月到109年1月擔任國會助理，助理費直接匯到個人專戶，完全沒詐領的問題，檢察官竟用106的買車行為，指控他詐領107年才到職的助理薪水，完全看得出針對性。
顏寬恒說，3月22日他黨內登記參選立委，28日檢方就發動搜索、4月26日起訴。他舉宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安為例，指從搜索到起訴不到一個月，「這沒有針對性、沒有政治追殺嗎？從現在開始我不會再忍」！他指一切都是政治迫害，批評檢察官羅織入罪，自己必須捍衛清白、爭取為鄉親服務的機會，接下來再有任何指控抹黑將，將立即反擊。
顏寬恒受訪時表示，房子興建時的綠美化申請，他完全不知情，也沒有過問；至於借4000多萬給新屋主，也是檢方亂講。對於檢方在林進福妻子電腦查出金流資料，媒體詢問難道檢方資料錯誤？顏寬恒表示：「林進福是我的朋友、也是公司股東。他妻子如何做帳我無從得知，目前還不能閱卷，若能閱卷會全部公開」。
律師在旁補充說，檢察官開偵查庭時，對顏寬恒不利的部份窮追猛打、有利的地方卻不聞不問，例如他們主張助理費係匯到個人帳戶，檢方始終不採信。顏寬恒則說：「用詐領助理費起訴我，是莫大恥辱，不只是污辱我，這種濫訴行為就是政治凌駕司法、司法做追殺打壓，鄉親都看在眼裡，我不會被打敗。」