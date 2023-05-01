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喊話不會被打敗！顏寬恒：用詐領助理費起訴我是莫大侮辱

▲顏寬恒認為檢方起訴詐領助理費，是對自己最大的污辱。（圖／顏寬恒辦公室提供，2023.05.01）
▲顏寬恒認為檢方起訴詐領助理費，是對自己最大的污辱。（圖／顏寬恒辦公室提供，2023.05.01）

記者顏幸如／台中報導

國民黨前立委顏寬恒日前因豪宅案、助理費案被依《貪污治罪條例》、《偽造文書》等罪起訴。昨結束大甲媽遶境後，今早他出面說明，指一切都是檢方為政治服務、羅織入罪，此後他將全力捍衛清白、參選到底。他稱「用詐領助理費起訴我，是莫大恥辱與污辱，台灣的政治已凌駕司法，我不會被打敗。」

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國民黨前立委、鎮瀾宮董事長顏清標之子顏寬恒的沙鹿豪宅，於2017年完工，中二立委補選時被揭發涉嫌竊佔國有地鋪設通行車道、建築大門、警衛室並架設圍籬，竊佔面積達1097.14平方公尺，之後買賣又涉嫌偽造文書，透過林進福（與顏寬恒有關的苑裡營造公司登記負責人），以借款名義將4541萬元借給買家張女，將房子過戶到張女名下，3月29日和妻子陳麗凌被台中地檢署各以1000萬、500萬元交保。

▲顏寬恒昔日的沙鹿豪宅，於中二立委補選時被指控侵佔國有地。（資料畫面／記者顏幸如攝，2023.05.01）
▲顏寬恒昔日的沙鹿豪宅，於中二立委補選時被指控侵佔國有地。（資料畫面／記者顏幸如攝，2023.05.01）
▲顏寬恒昔日的沙鹿豪宅已過戶張女，出入口目前以盆景堵住。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.01）
▲顏寬恒昔日的沙鹿豪宅已過戶張女，出入口目前以盆景堵住。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.01）
之後顏寬恒又被查出曾聘林進福擔任公費助理，涉嫌用人頭詐領助理費，部份得款支付購買瑪莎蒂等名車，4月26日依涉嫌《貪污治罪條例》的利用職務機會詐取財物罪、《偽造文書》等罪名起訴；陳麗凌依《偽造文書罪》起訴，其弟顏仁賢也因南屯區817招待所涉嫌竊佔公有地，依《竊佔罪》起訴。

該案起訴時正好在大甲媽遶境期間內，昨晚大甲媽完成回鑾安座大典，今早顏寬恒主動在服務處開記者會說明，他表示遶境對鄉親非常重要，期間自己不回應任何政治問題，故於今（1）日記者會向大家說明，針對這些抹黑、追殺、攻擊，自己不會再忍，要全力反撲。

對於三項罪名他一一說明，一、竊佔國有地。該房舍於2014年到2016年由承包商提出綠美化申請，但遲遲無下文，妻子於是在1021年國產署公開標案公開標租時合法得標，若如此也算是侵占國土地，國產署要不要負責？檢察官若要追溯責任，該是他們夫妻、還是當時的承包商？他呼籲檢方不要搞錯對象。

▲顏寬恒提出國有地招租資訊，指是合法承租。（圖／顏寬恒辦公室提供，2023.05.01）
▲顏寬恒提出國有地招租資訊，指是合法承租。（圖／顏寬恒辦公室提供，2023.05.01）
二、去年的房屋買賣，是透過合法履約專戶進行買賣，至於買方的錢怎麼來，他根本不知道。他問，一般人賣房子，會知道對方錢哪兒來嗎？這會不會太誇張？

三、貪污助理費的部份，林進福係於107年1月到109年1月擔任國會助理，助理費直接匯到個人專戶，完全沒詐領的問題，檢察官竟用106的買車行為，指控他詐領107年才到職的助理薪水，完全看得出針對性。

顏寬恒說，3月22日他黨內登記參選立委，28日檢方就發動搜索、4月26日起訴。他舉宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安為例，指從搜索到起訴不到一個月，「這沒有針對性、沒有政治追殺嗎？從現在開始我不會再忍」！他指一切都是政治迫害，批評檢察官羅織入罪，自己必須捍衛清白、爭取為鄉親服務的機會，接下來再有任何指控抹黑將，將立即反擊。

▲顏寬恒指助理費一直是直接匯入專戶，卻被檢方羅織入罪。（圖／顏寬恒辦公室提供，2023.05.01）
▲顏寬恒指助理費一直是直接匯入專戶，卻被檢方羅織入罪。（圖／顏寬恒辦公室提供，2023.05.01）
顏寬恒受訪時表示，房子興建時的綠美化申請，他完全不知情，也沒有過問；至於借4000多萬給新屋主，也是檢方亂講。對於檢方在林進福妻子電腦查出金流資料，媒體詢問難道檢方資料錯誤？顏寬恒表示：「林進福是我的朋友、也是公司股東。他妻子如何做帳我無從得知，目前還不能閱卷，若能閱卷會全部公開」。

律師在旁補充說，檢察官開偵查庭時，對顏寬恒不利的部份窮追猛打、有利的地方卻不聞不問，例如他們主張助理費係匯到個人帳戶，檢方始終不採信。顏寬恒則說：「用詐領助理費起訴我，是莫大恥辱，不只是污辱我，這種濫訴行為就是政治凌駕司法、司法做追殺打壓，鄉親都看在眼裡，我不會被打敗。」
 

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