巴拉圭「挺台派」勝選總統 王定宇：我國外交沒有放心的本錢
南美洲友邦巴拉圭4月30日舉行總統大選，挺台的執政黨候選人潘尼亞（Santiago Pena）勝選，各界普遍認為有利於台巴邦誼延續。民進黨立委王定宇今（1）日表示，即便如此，台灣外交沒有放心的本錢，因為此次選舉與台斷交的議題在巴國確實引起討論；民進黨立委許智傑今日則說，潘尼亞立場跟台灣一樣，要走向全世界，中國是世界的一環，當然不可能不互動；台巴兩國理念相同，未來會繼續在國際舞台上互相幫助。
記者黃宣尹／台北報導
王定宇說，與台灣的外交關係是這場巴拉圭總統大選關鍵議題，潘尼亞主張維持並強化對台關係，其對手主張與台灣斷交並轉向中國，所以這場遠在南美洲的總統大選，國際多以友台總統勝出來詮釋。
然而，王定宇表示，台灣和主要盟友如美國等不能掉以輕心，畢竟與台斷交轉向中國已經在巴拉圭社會引起討論，也有相當支持，中國必然會找到裂縫擴大影響，台灣的外交沒有放心的本錢。
鄭運鵬也表示，恭喜潘尼亞當選巴拉圭新任總統，希望全世界都跟中國往來友好，也不干涉他國內政、不以此打壓台灣，如果巴拉圭承認中華人民共和國，同時又承認中華民國，這是好事。
許智傑則說，恭喜潘尼亞當選，希望未來兩國的邦誼繼續長存，潘尼亞立場跟台灣一樣，要走向全世界，中國是世界的一環，當然不可能不互動。台巴兩國理念相同，未來會繼續在國際舞台上互相幫助，拓展更多經貿合作。