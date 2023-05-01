伊能靜頻傳婚變！驚見秦昊「暴瘦10kg」 她親曝夫妻不互動原因
女星伊能靜2015年嫁給中國男星秦昊，兩人雖感情穩定，卻在去年底頻頻傳出雙方互動變少、疑似婚變的謠言，昨（30）伊能靜在微博發長文向老公告白，不但讚賞秦昊在電視劇《漫長的季節》中的演技，更曝光他背後為戲增肥、減重的心酸過程，還解釋了為何夫妻倆會減少互動。
記者賴禹妡/綜合報導
秦昊在新劇《漫長的季節》中為了完美呈現「龔彪」一角，刻意增肥又曬黑，在劇中頂著啤酒肚狂飆演技，和過去形象有明顯不同，挑戰自我的風格受到觀眾一致好評，而老婆伊能靜昨日也在微博發文，表示「做為極親近的家人，我依然對他作為演員的那個部分感到驚奇和陌生」。
伊能靜透露，秦昊在拍戲前刻意增肥，雖然一開始經歷了愉悅的飲食暴走期，但「增重對身體產生的負擔也很苦惱」，最後秦昊透過增重加特效才完成這個角色，但戲劇落幕後，隨之而來便是痛苦的減重期。
伊能靜帶著孩子去探班秦昊時，發現老公的下顎線棱角已經出現，目前也已經瘦了10公斤，「那個反覆來回一天流質、一天三根玉米、一天蝦、一天蔬菜、一天水果的日子也迎來尾聲」，秦昊作為演員對戲劇的堅持、努力、付出，她都看在眼裡，而她在外界謠傳夫妻倆不互動的同時，為了保持演員的神秘感，選擇在適當時機發出這篇文章，並在最後對秦昊告白：「他是我喜歡的男演員，十幾年前看的春風沉醉時是，如今滿臉坑洞的『彪』依然是，並且永遠會是。」